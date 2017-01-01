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Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bilim fuarı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 950 öğrenci ve 65 kadrolu öğretmenle bilim fuarına hazırlanıyor.

Dört alanda uygulamalı eğitim veren okulda halkla ilişkiler ve organizasyon, hasta ve yaşlı bakımı, sanat tasarımı ile çocuk gelişimi alanlarında 950 öğrenciye uygulamalı ve projeye dayalı eğitim veriliyor. 16 Mayıs Salı günü saat 11.00'da ise 1'nci Toros Bilim ve Sanat Fuarı'nda okul bahçesinde proje çalışmaları sergilenecek.

Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Demir, mesleki eğitimde uygulamaya ağırlık verdiklerini belirterek, "Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi esas alan bir eğitim anlayışı içinde toplam 3 atölyede 65 öğretmen ve 5 idareciyle hizmet veriyoruz. Birbirinden değerli dört alanımız mevcut.Bu yıldan itibaren uygulamalı eğitimin yanı sıra proje okul gibi çalışacağız. Öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte proje ortaya koyan, araştıran, bilim ve sanatla yoğrulan, 950 öğrenciye okulu ve eğitimi sevdirecek, bilimsel çalışmalarıyla çevresine katkıda bulunacak bir anlayış içinde olacak. Bu amaçla bu yıl ilk defa ve gelecek yıllarda geleneksel hale gelecek 1'nci Toros Bilim ve Sanat Fuarı'nı açarak 14 öğretmen ve 94 öğrencinin emek verdiği 15 projeyi sergileyeceğiz" dedi.

Demir, bir gün açık kalacak olan fuara veliler ve eğitim camiasının davetli olduğu bildirdi.

(İA-



15.05.2017 11:10:17 TSI

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