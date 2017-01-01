ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bilim fuarı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:01
Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bilim fuarı
Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden bilim fuarı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 950 öğrenci ve 65 kadrolu öğretmenle bilim fuarına hazırlanıyor.
Dört alanda uygulamalı eğitim veren okulda halkla ilişkiler ve organizasyon, hasta ve yaşlı bakımı, sanat tasarımı ile çocuk gelişimi alanlarında 950 öğrenciye uygulamalı ve projeye dayalı eğitim veriliyor. 16 Mayıs Salı günü saat 11.00'da ise 1'nci Toros Bilim ve Sanat Fuarı'nda okul bahçesinde proje çalışmaları sergilenecek.
Toros Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Demir, mesleki eğitimde uygulamaya ağırlık verdiklerini belirterek, "Yaparak, yaşayarak öğrenmeyi esas alan bir eğitim anlayışı içinde toplam 3 atölyede 65 öğretmen ve 5 idareciyle hizmet veriyoruz. Birbirinden değerli dört alanımız mevcut.Bu yıldan itibaren uygulamalı eğitimin yanı sıra proje okul gibi çalışacağız. Öğrencilerimiz öğretmenleri ile birlikte proje ortaya koyan, araştıran, bilim ve sanatla yoğrulan, 950 öğrenciye okulu ve eğitimi sevdirecek, bilimsel çalışmalarıyla çevresine katkıda bulunacak bir anlayış içinde olacak. Bu amaçla bu yıl ilk defa ve gelecek yıllarda geleneksel hale gelecek 1'nci Toros Bilim ve Sanat Fuarı'nı açarak 14 öğretmen ve 94 öğrencinin emek verdiği 15 projeyi sergileyeceğiz" dedi.
Demir, bir gün açık kalacak olan fuara veliler ve eğitim camiasının davetli olduğu bildirdi.
(İA-

15.05.2017 11:10:17 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
19 Mayıs'ta yüzbinler buluşacak
YEREL

19 MAYIS'TA YÜZBİNLER BULUŞACAK
Döşemealtı Belediyesi personeline &quot;İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi&quot;
YEREL

DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ PERSONELİNE "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ"
Antalyalı anneler yönetmen oldu
YEREL

ANTALYALI ANNELER YÖNETMEN OLDU
Başkan Uysal, kreş öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı
YEREL

BAŞKAN UYSAL, KREŞ ÖĞRENCİLERİNİN MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDI
Başkan Genç'ten güreşçilerine destek
YEREL

BAŞKAN GENÇ'TEN GÜREŞÇİLERİNE DESTEK
Büyükşehir'den Bahar Konseri
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN BAHAR KONSERİ
Muratpaşa'nın şampiyonu Balaban oldu
YEREL

MURATPAŞA'NIN ŞAMPİYONU BALABAN OLDU
Kepezli miniklerden 7 bölge dansı
YEREL

KEPEZLİ MİNİKLERDEN 7 BÖLGE DANSI
Anneler hem yönetti hem oynadı
YEREL

ANNELER HEM YÖNETTİ HEM OYNADI
Alanya Belediyesi Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni ertelendi
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ TOPLU AÇILIŞ VE TEMEL ATMA TÖRENİ ERTELENDİ
&quot;Gençler Kadetler Okçuluk&quot; yarışması sona erdi
YEREL

"GENÇLER KADETLER OKÇULUK" YARIŞMASI SONA ERDİ
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: Spor Toto 3. Lig play-off
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO 3. LİG PLAY-OFF

Antalya'da dağ bisikleti heyecanı
YEREL

ANTALYA'DA DAĞ BİSİKLETİ HEYECANI
Antalya'da minibüsle motosiklet çarpıştı: 1 ölü
YEREL

ANTALYA'DA MİNİBÜSLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ
Futbol: Spor Toto Süper Lig
YEREL

FUTBOL: SPOR TOTO SÜPER LİG

Antalya'da &quot;renkli&quot; festival
YEREL

ANTALYA'DA "RENKLİ" FESTİVAL
Rhodiapolis de piyano eşliğinde çoksesli koro
YEREL

RHODİAPOLİS DE PİYANO EŞLİĞİNDE ÇOKSESLİ KORO
Antalya ve Muğla'da sıcak hava
YEREL

ANTALYA VE MUĞLA'DA SICAK HAVA
Antalya'da aquatlon heyecanı başladı
YEREL

ANTALYA'DA AQUATLON HEYECANI BAŞLADI
Büyükşehir'den 'Anneler Konuşuyor' etkinliği
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'ANNELER KONUŞUYOR' ETKİNLİĞİ
Ebru Türel, engelli STK temsilcileri ile buluştu
YEREL

EBRU TÜREL, ENGELLİ STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTU
Paşa'nın gençlerinde hedef Manisa'daki final
YEREL

PAŞA'NIN GENÇLERİNDE HEDEF MANİSA'DAKİ FİNAL
Muratpaşa Belediyesi'nden lise gençliği için anlamlı ortaklık
YEREL

MURATPAŞA BELEDİYESİ'NDEN LİSE GENÇLİĞİ İÇİN ANLAMLI ORTAKLIK
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."