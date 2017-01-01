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Bursagaz'da "hobi molası"

- Bursagaz çalışanları Anneler Günü hediyelerini kendileri hazırladı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursagaz çalışanlar çini boyadı.

İlk kez düzenlenen 'hobi molası' adlı faaliyette, 120'ye yakın Bursagaz çalışanı, çini ustası Berna Demirbaş nezaretinde çini boyadı. Nilüferköy ve Esentepe Genel Müdürlük binasında Bursagaz çalışanları çini boyadı. Bursagaz çalışanları Anneler Günü hediyelerini de kendi elleriyle hazırlamış oldu.

İlk kez düzenledikleri 'hobi molası'nı devam ettirmeyi hedeflediklerini belirten Bursagaz Kurumsal İletişim Yöneticisi Gamze Çelebi, "Türkiye'nin en iyi işverenleri listelerinde her yıl üst sıralarda yer alıyor olmamız, Bursagaz olarak çalışan memnuniyetini ne kadar önemsediğimizi de gösteriyor. Çalışanlarımızın motivasyonunu arttırmayı ve sinerjiyi sağlamayı hedeflediğimiz bu faaliyet hepimiz için çok eğlenceli ve verimli geçti. Önümüzdeki günlerde hobi molalarını origami, masa tenisi, langırt, oyun günleri ile devam ettirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.

(MŞ)



15.05.2017 11:11:10 TSI

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