YEREL HABERLER / KAYSERİ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı: "Allah kimseyi düşünce ve anlayış engellisi yapmasın"

İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı: "Allah kimseyi düşünce ve anlayış engellisi yapmasın"



(Fotoğraflı - Görüntülü)



Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "Allah kimseyi düşünce ve anlayış engellisi yapmasın" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı, "Engellilik, dünyamızın bir gerçeği olduğu için, engelliler haftası sadece ülkemizde değil, 150 den fazla ülkede çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Ülke nüfusumuzun yaklaşık olarak yüzde 12'sini oluşturan engellilere, Kayseri'de 9 Özel Eğitim Okulumuz, 22 tane de özel rehabilitasyon merkezimiz hizmet vermektedir. Engelli vatandaşlarımız söz konusu olduğunda, devletimizin resmi kurumları ve sivil toplum kuruluşları bu vatandaşlarımıza hizmet etmek için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Engellilere hizmet etmenin bir gönül işi olduğunu kaydeden Elmalı, "Biz diyoruz ki asıl engelli karşısına bir zorluk çıktığı zaman hemen pes eden, onu aşmak için mücadele etmeyendir. Engelliler için yaptığımız her hizmetin bir gün kendimize de lazım olabileceğini unutmayalım. Engellileri sahiplendiğimiz sürece onların hayatını engelsiz hale getirebiliriz. Bu ailelerimizi daha iyi anlamak için, birazcık empati yapmamız yeterli olacaktır. Engellilere verebileceğimiz en büyük desteğin onlara karşı, bir tebessüm, bir selam, bir kucaklaşma, sana cevap veremese bile, koluna girerek nasılsın? Diye hatırını sormak olduğunu düşünüyorum. Bunun için de, engellilere acıyarak değil, onlara hak ettikleri ve gereken değeri vererek yardımcı olmalıyız. Unutulmamalıdır ki her insan bir engelli adayıdır. Allah kimseyi düşünce ve anlayış engellisi yapmasın" ifadelerini kullandı.

Elmalı'nın konuşmasının ardından 9 özel eğitim kurumunda eğitim gören engelli öğrencilerin gösterileri düzenlendi. Öğrencilerin düzenlediği semah gösterisi, izleyenlerden büyük alkış aldı.

(AG-AÖ-Y)



15.05.2017 11:14:21 TSI

NNNN