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Sendika üyeleri piknikte buluştu



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Bağımsız Kamu Görevlileri Sendikaları Konfederasyonu (BASK) Adıyaman Şubesi tarafından geleneksel hale getirilen piknik gerçekleştirildi.

BASK Adıyaman Şubesine üye kamu görevlileri geleneksel hale gelen piknikte buluştu. Bu yıl 10'uncusunun gerçekleştirildiği piknik Mahmut El Ensari Dağında düzenlendi. Bağımsız Sağlık-Sen Genel Merkezi Teşkilattan Sorumlu Genel Sekreteri Ahmet Yıldırım, her yıl sendika üyeleriyle bir araya geldikleri belirterek, "Makam, mevki ve şahsi menfaat gözetmeksizin üyelerinin haklarının korunması yönünde çalışmaları yapılıyor. Bu konuda üyelerinin kendisine yardımcı olmasını ve iş yerinde bulunan arkadaşlarına sendikalarının bağımsız bir sendika olduğunu anlatarak arkadaşlarını sendikamıza üye yapmalarını istiyorum. Bu tür etkinliklerde üyelerle birlikte olmak, çalışma alanları ile ilgili yaşanan problemleri tespit etmek, çözüm yolları aramak için istişare yapmak sendikamızın başlıca görevleri arasındadır" dedi.

(AHM)



15.05.2017 11:15:34 TSI

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