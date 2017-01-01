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Şehitlik anıtı açılacak



(Fotoğraflı)



Enderhan Öz

KIRŞEHİR (İHA) - Dernekler Dairesi Başkanlığının destekleri ile hazırlanan 'Şehitlik Anıtı' Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine getirildi.

Kılıçözü Sanayi Sitesi Mermerciler bölümünde hazırlanan şehitlik anıtı Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde yapılacak çevre düzenlemesinin ardından açılacak.

Hazırlanan anıt hakkında bilgi veren Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Mutlu Kılıçaslan, anıt maliyetinin 20 bin lirayı bulduğunu ve şehitlerin adlarının yapılacak anıtta yaşatılacağını söyledi.

Kılıçaslan konuşmasında, "İç İşleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı desteği ile şehitlerin hatırlatılması amacı ile hazırladığımız 'Unutulmayan Vatan Evlatları' projesinin kabul görmesi sonrasın da böyle bir anıt çalışması ortaya çıktı.

Anıtta Türk Bayrağı ile birlikte kabartmalı asker motifleri yer alacak. Kırşehir'e ve unutulmayacak şehitlerimizin ailelerine hayırlı olur."dedi.

Anıt, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği girişinde yer alacak.

(EÖ-AÖ-Y)



15.05.2017 11:18:08 TSI

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