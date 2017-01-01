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Atlı cirit müsabakasında şampiyon belli oldu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:09
Atlı cirit müsabakasında şampiyon belli oldu
Atlı cirit müsabakasında şampiyon belli oldu

(Fotoğraflı)

Fatih Gülnahar
ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da düzenlenen Atlı Cirit İl birinciliği müsabakaları yapılan final maçı ile tamamlandı. İl birincisi rakibini yenen Fatih Atlı Spor Kulübü oldu.
Erzincan'da 2016-2017 sezonu Atlı Cirit İl birinciliği müsabakaları yapıldı. Önce 3 günlük grup müsabakalarında karşı karşıya gelen takımlar adlarını finale yazdırmak için kıyasıya mücadele ettiler. Gruplarında birinci olan 2 takım bu hafta sonu final müsabakasında karşı karşıya geldi.
Yapılan grup müsabakalarında gurubunda birinci olan Erzincan Atlı Spor Kulübü ile Fatih Atlı Spor Kulübü İl birincisi olabilmek için Fatih Mahallesi Cirit sahasında yapılan final müsabakasında mücadele etti. Müsabakadan Fatih Atlı Spor Kulübü galip ayrılarak İl birincisi oldu. İl birincisi olan takımın kupasını ve madalyalarını Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu verdi. Kısa bir konuşma yapan İl Müdürü Burak Mumcu, müsabakaların oldukça çekişmeli geçtiğine dikkat çekerek, her iki takımın sporcularını tebrik etti. Müsabakaların dostluk ve kardeşlik içerisinde spor ahlakına yakışır bir şekilde tamamlandığını ifade eden İl Müdürü Mumcu, İl birincisi olan Fatih Atlı Spor Kulübüne başarılarının devamı temennisinde bulundu. Yapılan müsabakayı kazanan Fatih Atlı Spor Kulübü Erzincan'ı temsil etme hakkı kazandı.
(FG-AA-Y)

15.05.2017 11:18:17 TSI
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