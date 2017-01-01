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Küçükler futbol müsabakaları tamamlandı



(Fotoğraflı)



Fatih Gülnahar

ERZİNCAN (İHA) - Okul Sporları 2016-2017 dönemi küçük erkekler Futbol yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı. Okul Sporları faaliyetleri hız kesmeden devam ederken, Erzincan bir yarın final organizasyonuna daha ev sahipliği yaptı.

2016-2017 Eğitim öğretim yılı Okul Sporları Küçük erkekler Futbol yarı final müsabakaları 8 ilden takımların katılımıyla Erzincan'da yapıldı. Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Demirkent sentetik yüzeyli futbol sahasında yapılan müsabakalar 4 gün sürdü. 8 takımın katıldığı müsabakalar 2 gurupta yapıldı. Grup müsabakaları sonrası yapılan çapraz eşleşme neticesinde oynanan maçlar ile Türkiye finallerine katılacak olan 2 takım belli oldu. Şırnak'ı 3-0 mağlup eden Van ile Bitlis'i 2-0 mağlup eden Samsun takımı Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Okul Sporları Küçük erkekler Futbol Türkiye şampiyonası 23-27 Mayıs 2017 tarihleri arasında Zonguldak ilinde gerçekleştirilecek.

Erzincan'da yapılan müsabakalarda Van, Bitlis, Şanlıurfa, Gümüşhane, Hatay, Şırnak, Samsun ve Sivas illerinden gelen Okulların takımları Türkiye final müsabakalarına gitmeye hak kazanmak için mücadele ettiler.

(FG-AA-Y)



15.05.2017 11:19:01 TSI

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