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Sivrihisarlılar Derneği Başkanı İsmail Arslan güven tazeledi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Sivrihisar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan kongresinde Başkan İsmail Arslan yeniden seçilerek güven tazeledi.

Kongre; dernek üyelerinin ve davetlilerin katılımı ile Eskişehir'de bulunan dernek binasında gerçekleştirildi. Gündem maddesi gereği; divan teşekkül ettirildi. Divan Başkanlığına; Ali Sefa Şen, divan üyeliklerine; Adil Arif Aytekin, Süleyman Dinar seçildiler. Kongre, tüm şehitler için saygı duruşu ile başladı ve akabinde İstiklal Marşı hep birlikte söylenildi. Faaliyet ve denetleme raporunun okunmasının ardından, raporlar oylamaya sunuldu. Raporlar oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve denetleme kurulu üyeliklerinin belirlenmesi için seçimlere geçildi. Yeni Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar İsmail Arslan seçildi. İsmail Arslan, Zaim Zaimoğlu, Niyazi Koca, Faruk Öz, Necmi Günay, Ümit Kabakçı, Murat Yüzügüllü, Bekir Aydemir ve Mustafa Tanyeli yeni Yönetim Kurulu üyeliklerine seçildiler. Denetleme kurulu asil üyeliklerine ise Ali İnci, Gülvezir Özdamar, Yusuf Selek seçildiler.

Dernek Başkanı İsmail Arslan, kongre sorunda yaptığı konuşmasında, ''Sivrihisar'ın tarihi şan ve şerefle dolu içerisinden Nasrettin Hoca, Yunus Emre, Hızır Bey, Aziz Mahmut Hüdai gibi bir çok önemli şahsiyeti çıkaran Sivrihisarlıların dernek başkanı olmanın gururunu yaşamaktayım. Almış olduğum sorumluluğun farkındayım. Bütün hemşehrilerimi birlik ve beraberlik içinde olmaya davet ediyorum. Sivrihisar ilçesi ve halkımız yararına, ekibimle her türlü fedakarlık ve çalışma içerisinde bulunacağımızı beyan ederim. Dernek lokalimizi faaliyete geçirdik ve yeni binamız için yer aldık. Kongremizin Sivrihisarlılara ve Eskişehirlilere hayırlı olmasını dilerim'' dedi.

(İHA-MET-Y)



15.05.2017 11:19:46 TSI

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