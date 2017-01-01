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Büyükşehir'den Bahar Konseri



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı, "Bahar Konseri" ile bahara merhaba dedi.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, Antalya'nın en önemli simgelerinden biri olan Kaleiçi Yat Limanı'nda "Bahar Konseri" düzenledi. İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM İcra Heyeti'nin Şef Burhan Yacan yönetiminde gerçekleştirdiği konser ile baharı karşılayan Antalyalılar amfi tiyatroyu doldurdu. Türkiye'nin birçok iline ait türkülerin seslendirildiği konsere, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Şube Müdürü Kerem Önal, THM Bölüm Başkanı Nihat Akçer ve Antalyalı vatandaşlar katıldı. Konser sonunda Önal, şef Burhan Yacan'ı tebrik ederek çiçek takdim etti.



Barış güvercini ile kapanış

İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı THM İcra Heyeti'nin seslendirdiği birbirinden güzel eserlere eşlik eden Antalyalılar, unutulmaz bir bahar gecesi yaşadı. Yaklaşık iki buçuk saat süren konserde, Çay Benim Çeşme Benim, Menevşe Koymuşlar Gülün Adını, Ervahı Ezelden gibi farklı yörelere ait ölümsüz eserler seslendirildi. Konserin kapanışı ise Nesimi Çimen'in kaleme aldığı Barış Güvercini türküsü ile gerçekleşti

(SÇ-SÇ-Y)



15.05.2017 11:22:34 TSI

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