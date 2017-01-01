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Van'da Anneler Günü etkinliği



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VAN (İHA) - Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van yemeklerinin tanıtılmasında önemli katkıları olan Van Yemekleri Grubu üyeleri için Anneler Günü etkinliği düzenledi.

Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Van Yemekleri Grubu üyeleri için Anneler Günü etkinliği kapsamında Akdamar Adası gezisi ve piknik düzenledi. Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ, sosyal medya üzerinde kurdukları Van Yemekleri Grubu ile sayıları 10 bini geçen grup üyelerinin Van yemeklerinin tanıtımına önemli katkısı olduğunu söyledi. Aktuğ, "2 Nisan Van'ın kurtuluş gününde, Van yemeklerinin tanıtılması için ülke genelinde bu üyelerimiz 'Van Yemekleri Buluşması' etkinliği düzenlediler. Yine geçtiğimiz günlerde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile birlikte 'Hıdırellez Şenliği' düzenleyerek, Van kültürünün tanıtılmasına önemli katkıları olan bu gönüllü grubun hem ödüllendirilmesi hem de teşvik edilmesi amacıyla Anneler Günü'nde böyle bir gezi planladık" dedi.

Van Yemekleri Grubu Van Temsilcisi Nuran Demirhan ise, amaçlarının unutulmuş Van yemeklerinin tanıtılması ve geçmiş nesillerden gelecek nesillere Van yemeklerinin tariflerinin aktarılması olduğunu söyledi. Aynı zamanda Van Yemekleri Grubu aracılığı ile kurdukları dostluk ile Vanlılık ruhunun canlandırılmasını amaçladıklarını ifade eden Demirhan, kendilerini oldukça mutlu eden bu gezi için emeği geçenlere teşekkür etti.

Van Gölü sahilinde yaptıkları kahvaltı ile gezilerine başlayan grup, kahvaltı sonrası Van türküleri eşliğinde halaylar çekti. Daha sonra Akdamar Adasına geçen grup, öğle yemeğinden sonra semaver çayı eşliğinde bol bol sohbet etti. Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Selçuklu yapımı İzzettin Şir Cami ve Halime Hatun Kümbeti ziyaretiyle gezi son buldu.

(MSA-Y)



15.05.2017 11:22:57 TSI

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