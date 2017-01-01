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Engelsiz Koro'dan muhteşem konser



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasında engelli çocuklar ve ailelerini bir araya getirdi.

Osmangazi Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından Sukaypark'ta verilen yemekte bir araya gelen engelli çocuklar, müzik konusundaki hünerlerini sergiledi. Osmangazi Belediyesi Engelli Bakım Merkezi'nde yıl boyunca müzik eğitimi alan engellilerden oluşan Engelsiz Koro, solo ve koro olarak söylediği şarkılarla hem eğlendi, hem de eğlendirdi.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, bu mutlu günlerinde engellileri yalnız bırakmayarak, mutluluklarına ortak oldu. Yılda sadece bir hafta değil her gün engelli vatandaşların yanında olduklarını ifade eden Başkan Dündar, "Engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırmak adına çeşitli hizmetlerde bulunurken, onların sosyalleşmesini sağlamak için de projeler geliştiriyoruz. Osmangazi Engelli Bakım Merkezi'miz ile engelli vatandaşlarımıza eğitim vererek gelişimlerine yardımcı oluyoruz. Sevgi İzi Projemiz ile engellilerin kollarına dövme yaparak kaybolma durumunda emniyet birimlerinin ailelerine en kısa sürede ulaştırabilmelerine imkan sağladık. Atla terapi projemiz ile engelli çocuklarımız haftada bir gün Osmangazi Belediyesi Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezi'nde ata biniyor. Engelsiz Bahçe projemiz ile engelli çocuklarımız kendi elleriyle çeşitli sebze ve meyve yetiştiriyorlar. Yetiştirdikleri bu ürünleri kullanarak yemek yapıyor" dedi.

OBAM'da engelli vatandaşların el becerilerini geliştirmek adına da çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Dündar, "Engelli vatandaşların el becerilerini geliştirip, özgüvenlerini arttırmak adına bileklik, tespih gibi çeşitli el ürünleri yapmalarını sağlıyoruz. Ayrıca engelli vatandaşlarımızın güzel bir gün geçirmesini sağlamak adına çeşitli geziler düzenliyor, yeni yerler görmelerini sağlıyoruz. 16 Mayıs Çarşamba günü 50 engelli vatandaşımızı ve ailelerini Çanakkale'ye götüreceğiz" diye konuştu.

(MŞ)



15.05.2017 11:21:42 TSI

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