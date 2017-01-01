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KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi: "Üniversite-sanayi işbirliğini lafta değil gerçekte oluşturmalıyız"



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Turan Bulut

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Sanayi Odası'nın (KAYSO) proje ortağı olarak yer aldığı 'Kayseri Sanayisinde Tersine Mühendislik Uygulama Kapasitesinin Geliştirilmesi (Altyapı Güçlendirme)' projesinin toplantısında konuşan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi, "Biraz daha üniversite-sanayi işbirliğini lafta değil gerçekte oluşturmalıyız" dedi.

Projenin 3D Optic Endüstriyel Tarama Sisteminin tanıtımı ve sağladığı olanaklar konusunda KAYSO'da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Başkan Büyüksimitçi, projenin üniversite ile sanayi arasındaki işbirliği için çok önemli olduğunu söyledi. İşadamlarına projeye destek verme çağrısında bulunan Büyüksimitçi, yapılacak çalışmalar ile üniversite ile sanayi arasındaki işbirliğini gerçek anlamda oluşturulması gerektiğini vurguladı. Büyüksimitçi, "Bu proje hedef olabilecek bir proje. Endüstriyel Tasarım Mühendisliğinin imkanlarını bilmiyor idik. Burada tanıma şansımız oldu, yerinde de görmemiz lazım. Belli konularda işini en iyi yapan insanları belli bir yede toplayıp bir şeyler yapmak çok önemli. Dijitalleşiyoruz, dijitalleşmek zorundayız. Hepimiz bu duruma alışmak zorundayız. Zamanımız da vakit kaybetme zamanı değil. Bu proje beni inanılmaz etkiledi. Burada yetişen öğrencilerimiz bir şeylerin farkında olarak çıkacaklar. Bu tabi ki bir başlangıç. Ama bunları konuşuyor olabilmek çok önemli. 2 yıl boyunca Kayseri sanayisi için bu çalışmayı ücretsiz yapacaklar. Bu önemli bir şey. Burada hem sanayi hem üniversite adına neler geliştirebilirizi sağlayacağız. Buradaki sanayi arkadaşlarımın da bu projeye destek vermelerini istiyorum. Biraz daha üniversite-sanayi işbirliğini lafta değil gerçekte oluştururuz" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Yrd. Doç. Dr. Alper Cedit de projeyi tanıtan bir sunum gerçekleştirdi.

(TB-AÖ-Y)



15.05.2017 11:23:31 TSI

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