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Fatih Erkoç, Mersinlileri coşturdu

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:21
Fatih Erkoç, Mersinlileri coşturdu
Fatih Erkoç, Mersinlileri coşturdu

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - 16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali kapsamında Mezitli Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde sahne alan pop ve caz müziğin usta sanatçısı Fatih Erkoç, Mersinlileri coşturdu. Söylediği şarkıların yanı sıra sempatik tavırlarıyla da müzikseverlerden tam not alan Erkoç'un şarkılarına izleyiciler de eşlik etti.
Fatih Erkoç, festival kapsamında merkez Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesindeki Soli Pompeiopolis Antik Kenti festival alanında Mersinlilerle buluştu. Müzikseverler, konser için hazırlanan platformun yanı sıra sahilde ve çimlerin üzerinde oturarak, Erkoç'u dinledi. Türkçe ve yabancı şarkılar seslendirerek yaklaşık 2 saat sahnede kalan Erkoç, başta piyano ve yan flüt olmak üzere çaldığı enstrümanlarla da hayranlık uyandırdı.
Konseri, CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı ile birlikte izleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Erkoç'a günün anısında bir teşekkür plaketi ve üzerinde Soli Pompeiopolis Sütunları resminin yer aldığı bir biblo hediye etti.
Kendisi için farklı ve özel bir gece yaşadığını ifade eden Fatih Erkoç, "Bu kadar aydın ve sanatı seven bir toplulukla bir arada olmaktan çok mutlu oldum. Belirli bir yaşın üzerindekiler şarkılarımı ancak bilir derken, bir hayli yüksek oranda gençlerin olduğu izleyicilerin hep bir ağızdan şarkılarıma eşlik etmesi ayrıca gurur verici. İnce davranışından ve bizi yalnız bırakmadığı için Belediye Başkanımız Sayın Neşet Tarhan'a teşekkür ediyorum" dedi.
Mezitli halkının aydın ve sanatsever bir yapısının olduğunu vurgulayan Tarhan da "Fatih Erkoç'u Mezitlimizde ağırlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Mezitli, birbirinden önemli sanatsal etkinliklerin peş peşe yaşandığı bir sanat şehri. 3-4 Haziran tarihleri arasında 8. Soli Pompeiopolis Güneş Festivali'nde yine birbirinden değerli sanatçıları ağırlayacağız. Tüm halkımızı düzenlenen etkinliklere katılmaya ve coşkumuza ortak olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.
(KYM-Y)

15.05.2017 11:23:41 TSI
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