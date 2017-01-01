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Çaldıran'da park yapımı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:21
Çaldıran'da park yapımı
Çaldıran'da park yapımı

(Fotoğraflı)

M. Emin Arvas
VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Köylere Hizmet Götürme Birliği Anaokulu bahçesindeki çocuk parkının yapım çalışmalarına başlandı.
Fatih Sultan Selim Mahallesi'nde 130 minik öğrencisi bulunan Köylere Hizmet Götürme Birliği Anaokulunun bahçesine Çaldıran Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çocukların teneffüslerde güzel ve eğlenceli zaman geçirebilmeleri için park yapımına başlandı. Yaklaşık on yıl önce okulun yapımıyla birlikte bahçesine kurulan ve kullanılamaz hale gelen çocuk parkını yeniden yapım çalışmalarının bir hafta içinde bitirilmesi hedefleniliyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, yaklaşık on yıl önce yapılan Köylere Hizmet Götürme Birliği Anaokulunun bahçesine de aynı zamanda çocuk parkı kurulduğunu hatırlattı. Dündar, "Ancak yıllar sonra eskimiş ve kullanılmaz bir hal alan çocuk parkımızın yeniden inşasına başladık. Belediyemizin
Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hızla başlatılan çocuk parkımızın yapımıyla birlikte anaokulunda bulunan 130 minik öğrencimiz teneffüslerde eğlenerek güzel vakit geçirecekler. Yaklaşık 500 metrekare üzerinde yapılacak olan oyun grubunda salıncak, kaydırak, tahterevalli yapımıyla birlikte okul bahçesine iki adet oturma masası ve oturma bankları kurulacak. Anaokulumuzun oyun parkının dışındaki alanlarına da çim ekimiyle yeşillendirilerek, çevreye de güzel görünüm verilmesine katkı sunacağız. Anaokulumuzun bahçesindeki oyun grubunu bir hafta içinde bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.
(MSA-Y)

15.05.2017 11:24:58 TSI
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