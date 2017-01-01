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Asma yaprağına yoğun ilgi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:22
Asma yaprağına yoğun ilgi
Asma yaprağına yoğun ilgi

(Fotoğraflı)

Mehmet Ali Dağ
KİLİS (İHA) - Kilis'te, 'sarma' yapımında kullanılan asma yaprağının piyasaya çıkması nedeniyle vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.
Kilis'te, asma yaprağı yoğun ilgi görüyor. Toplanan yapraklar, kış aylarında tüketilmek üzere su dolu bidonlar içerisinde salamura olarak hazırlanıyor. Kilis'te yüz yıllardır, 'sarma' olarak bilinen dolma türü yemeklerde kullanan asma yaprakları, çevre illerden de rağbet görüyor. İl dışındaki Kilisliler, yakınları aracılığıyla asma yaprağı alarak salamura yapıyor. Kilis'te, asma yaprağına olan yoğun talep nedeniyle İzmir yöresi ile Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaprak getiriliyor.
Yaprağının kilosu 6 TL'den alıcı buluyor.
(MAD-SD-Y)

15.05.2017 11:28:07 TSI
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