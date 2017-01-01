Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
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HAKKARİ (İHA) Hakkari'de yapılan çalışmalar sonucunda 265,2 gram eroin ve 1,7 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, uyuşturucu imal ve ticaretini önlemeye yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Depin Polis Kontrol Noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, 4 paket halinde 265,2 gram eroin ve 1,7 gram metamfetamin uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. 2 şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(MSA-Y)
(FT)
15.05.2017 11:28:50 TSI
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