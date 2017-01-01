YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Turgut, gençlerle satranç oynadı

Başkan Turgut, gençlerle satranç oynadı



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Silifke Belediye Başkanı Dr. Mustafa Turgut, bu yıl 20-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında kutlanacak olan 44. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında düzenlenen Satranç Turnuvasına katılarak, gençlerle satranç oynadı.

Kültür Haftası etkinlikleri içerisinde yer alan ve satrancı yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenen turnuva hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Mustafa Turgut, "Satranç sporuna gösterilen ilginin futbola yaklaştığını görmek mutluluk verici. İlçemizde her türlü spora önem veriyoruz. Satranç, insan hayatının yansıması olarak ortaya çıkan bir zekâ oyunudur. Satrancın daha gelişmesi, yaygınlaşması ve özellikle çocuk yaşta başlanılması çok önemli. Bu zamana kadar satranca verdiğimiz destek bundan sonra da devem edecektir. Kentimizde bugüne kadar birçok kategoride turnuvalar düzenledik. Birçok okulumuz ve sporcularımız satranç alanında önemli başarılar yakaladı. Buda şunu gösteriyor ki Silifke satrançta büyük bir ilerleme kaydetmiş durumda'' dedi.

Satrancı herkese sevdirmeleri gerektiğini belşrten Turgut, ''Gençlerimizin başarısı hepimizi gururlandırıyor. Ailelerinde çocuklarımızı böyle etkinliklerde yalnız bırakmaması çok önemli olay. Düzenlemiş olduğumuz turnuvalar 8 yaş altı, 12 yaş altı ve genel kategorilerinde olup, başarı gösteren sporcularımıza çeşitli ödüller verilecek. Tabi ki bu önemli zeka sporu olan satrancı çocuklarına aşılayan ailelere ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Böyle etkinlikler sayesinde zeki, akıllı, atak ve genç nesiller yetişecektir. Çocuklarımızın başarısı hepimizi mutlu etmektedir. Yaş kategorilerine göre düzenlenen turnuvalarda çocuklarımızın ve sporcularımızın üstün başarı göstereceklerine inanıyorum. Emeği geçen satranç hakemlerine, temsilcilere ve turnuvalara katılan bütün sporcularımıza başarılar diliyorum" diye konuştu.

(MŞN-Y)



15.05.2017 11:29:14 TSI

NNNN

