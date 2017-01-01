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Şarkılar anneler için söylendi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:22
Şarkılar anneler için söylendi
Şarkılar anneler için söylendi

(Fotoğraflı)

MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Mersinli annelere unutamayacakları bir konser düzenledi.
"Sıradaki Şarkı Annelere" sloganıyla yapılan, kadınlar matinesi ve sürpriz hediyelerin de yer aldığı Anneler Günü konseri, Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün'ün de katıldığı konserde Mersinli anneler ve vatandaşlar söylenen şarkılara keyifle eşlik etti. Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen konserde sahneye ilk olarak Türk Halk Müziği Sanatçısı Selma Geçer çıkarken, Geçer seslendirdiği türküler ile dinleyicilere keyifli dakikalar yaşattı ve Anneler Günü'nü doyasıya yaşamalarını sağladı. Geçer'in ardından TRT Ankara Radyosu Türk sanat musikisi sanatçısı Nazlı Kanaat sahne aldı. Kanaat da seslendirdiği Türk sanat müziği parçaları ile dinleyicilerin beğenisi topladı.
Konserlerin sonunda Genel Sekreter Kutlugün, Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz adına sanatçılara çiçek hediye etti. Kutlugün, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz adına hepinizin Anneler Günü'nü kutluyorum, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben çok büyük mülk sahipleriyle tanıştım, çok yetenek sahipleriyle tanıştım, çok para sahipleriyle tanıştım ama hiçbirini kıskanmadım. 17 yıldır sadece annesi olanı kıskanıyorum. Anneler Gününüz kutlu olsun. Büyük, küçük demeden bütün annelerin ellerinden öpüyorum. Bugün bize güzel sesleriyle ve güzellikleriyle eşlik eden, benim Ankara Radyosu'ndan çok kıymetli kardeşlerim Selma Geçer ve Nazlı Kanaat hanımefendilere sizler adına hoş geldiniz diyorum. İyi ki varlar ve iyi ki sizler de varsınız" dedi.
Konuşmaların ardından annelere Başkan Kocamaz'ın "Cennet Annelerin Ayakları Altındadır" notunun yazılı olduğu gül ile üzerinde "Yüreğinizden Sevgi Eksik Olmasın" yazan fular hediye edildi.
(KRY-Y)

15.05.2017 11:30:07 TSI
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