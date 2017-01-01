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Yüksekova'da 'İş Sağlığı ve Güvenliği' eğitimi



(Fotoğraflı)



Ömer Oğuz

HAKKARİ (İHA)  Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından kurum personeline 'Temel İş Sağlığı ve Güvenliği-Temel İlk Yardım' konularında eğitim semineri verildi.

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü organizesinde Medya Danışmanlık Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi tarafından düzenlenen eğitim semineri, İş Güvenliği Uzmanı İskender Temel ve İş Yeri Hekimi Ferhat Kara tarafından verildi. Verilen temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi, üç bölüm şeklinde düzenlendi. İş sağlığı ve güvenliği kapsamında eğitim alan belediye personeline; İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, iş kazası ve meslek hastalıkları, işverenin yükümlülükleri, çalışanın yükümlülükleri, acil durum planları, sağlık güvenlik işaretleri, yangın ve ilk yardım gibi konularda eğitim verildi.

İş Yeri Hekimi Ferhat Kara ise, personellere 'ilk yardım nedir? Nasıl yapılır? Temel yaşam desteği, şok pozisyonu, koma pozisyonu, hasta ve yaralı taşıma tekniklerini slayt eşliğinde anlattı. Temel iş sağlığı ve ilk yardım üzerine verilen seminer sonrası, yapılan sınavda başarı gösteren çalışanlara sertifika verildi.

(MSA-Y)



15.05.2017 11:31:56 TSI

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