YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi

Badminton Türkiye Şampiyonası sona erdi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Türkiye Şampiyonası, kızlar ve erkekler kategorisinde oynanan final müsabakaları ile sone ererken, şampiyon iller belli oldu.

Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki İstasyon Spor Salonunda yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye 1'inciliği müsabakaları çekişmeli ve renkli görüntülere sahne oldu. Coşkuyla başlayıp coşkuyla sona eren müsabakalar sonucunda Türkiye Şampiyonları belli olurken, Anadolu Yıldızlar Ligi Badminton Erkekler Türkiye Şampiyonları, Malatya, Ankara, Samsun, Denizli ekipleri, Kızlar Türkiye Şampiyonları ise; Ankara, Bursa, Aydın ve Samsun ekipleri oldu. Müsabakalar sonucunda Türkiye Şampiyonlarına kupa ve madalyalarını, Bilecik Valisi Süleyman Elban, Bilecik Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün, Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız takdim etti.

Badminton Federasyon Başkanı adına Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız tarafından Bilecik Valisi Süleyman Elban'a Badminton Seti takdim edilmiştir.

(CKT-DA-Y)



15.05.2017 11:31:59 TSI

NNNN

