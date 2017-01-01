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Özer, Öğrencilerle bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak isteklerini ve beklentilerini dinledi. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün açılmasından günümüze kadar olan süreçte eğitim öğretimin kalitesini artırmak üzere yapılan çalışmalar ve yatırımlar konusunda öğrencilere bilgi veren Rektör Özer, öğrenciler tarafından bildirilen sorunların çözüme kavuşturulacağını belirtti. Rektör Özer, öğrencilerin kaliteli bir eğitim alabilmeleri için her türlü imkanın kendilerine sağlandığını bundan sonra da sağlanmaya devam edeceğini ifade etti.

Öğrenciler Bülent Ecevit Üniversitesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin öğrencisi olmaktan mutluluk duyduklarını, Sağlık Bilimleri Fakültesinde verilen eğitimden memnun olduklarını ve sorunlarıyla yakından ilgilenilmesi konusunda memnuniyetlerini dile getirerek Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer'e teşekkür ettiler.

(SÖ-SÖ-Y)



15.05.2017 11:30:08 TSI

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