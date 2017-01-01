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Yozgat'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı



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Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri, gençlik yürüyüşü ile başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Yozgat Belediyesi Mehteran Takımı eşliğinde Lise Caddesi'nden devam ederek Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Yürüyüşe bin öğrenci ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu. Ardından ise Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Programın ardından açıklamalarda bulunan Güneşer, bin öğrenci ile gerçekleştirdikleri yürüyüş ile Gençlik Haftası etkinliklerini başlattıklarını söyledi. Güneşer, hafta boyunca lise ve dengi okullarda spor faaliyetleri gerçekleştireceklerini de dile getirdi.

(BMG-UY-Y-)



15.05.2017 11:32:36 TSI

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