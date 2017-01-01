Gölpark mesire alanı ziyaretçiler için yaza hazırlanıyor
(Fotoğraflı)
Mehmet Yaşar Beyazıt
BİLECİK (İHA) Pelitözü Gölpark mesire alanı, zemin, alan içersinde belirlenen yerde iyileştirme ve peyzaj çalışmasıyla ziyaretçiler için yaza hazırlanıyor.
Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Pelitözü Gölpark bölgesinde yer alan mesire alanında temizlik, peyzaj ve piknik alanı düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında mesire yerlerinin olduğu yerlerde düzenleme çalışması yapılırken belirlenen zemine parke taş döşendi. Toprak takviyesi yaparak iyileştirme ile birlikte yeşil alalarında çimlendirme çalışmaları ve piknik masaları kurulumları gerçekleştirilecek. Mesire alanında gerçekleştirilecek çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, proje kapsamında piknik alanları da modern bir görünüme kavuşacak.
(MYB-MET-Y)
15.05.2017 11:33:18 TSI
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