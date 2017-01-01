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Silifke'de motosiklet sürücülerine kask dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında motosiklet sürücülerine Tüvturk'un katkılarıyla kask dağıtıldı.

Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Anıt Meydanı'nda, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Arbaş, İlçe Emniyet Müdürü Murat Esertürk ve Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Köklü ile birlikte kask dağıtımını gerçekleştirdi.

Kaymakam Cinbir, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm sürücülere ve vatandaşlara kazasız günler dilediğini kaydetti.

Silifke'de motosiklet kullanımının çok yoğun olduğunu ifade eden Cinbir, "Motosiklet sürücülerinin maalesef kask takmadan trafiğe çıktığına şahit oluyoruz. Bazen de yaşanan trafik kazalarında vatandaşlarımız, gençlerimiz hayatlarını kaybedebiliyor. Bugün Emniyet Müdürlüğümüz, bölge trafik istasyon amirliğimiz, jandarma komutanlığımız ve bu birimlere bağlı ekiplerimizle bugün toplumda farkındalık oluşturma, özellikle de kask takmanın faydalarını anlatabilme, kask takmanın önemini anlatabilmek için motor sürücülerimize kask hediye ettik. Umuyorum ve diliyorum ki motorlarla trafiğe çıkan herkes kask takma alışkanlığını edinir, bizde motordan kaynaklı kazalarda vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetmelerine şahit olmamış oluruz" dedi.

Ailelerinin çocuklarına hediye olarak motosiklet aldığına dikkati çeken Cinbir, şöyle devam etti:

"Motosikletler evden işe işten eve kullanılmasıyla birlikte gençlerimizin trafikte amaçsız, başı boş gezmeleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Buda zaman zaman trafiğin tehlikeye düşürülmesine sebep oluyor. Hem bir birey olarak hemde Silifke Kaymakamı olarak ailelere de söyleyeceğim şey şudur, motosiklet kullanımını biraz sınırlamakta fayda var. Çünkü hemen her hafta gençlerimizin kazalar sonucu hayatını kaybettiğini, yaralandığını, sakat kaldıklarını görüyoruz. Ayrıca motorlarımıza da sahip çıkamıyoruz. Kendilerinin kullanması için aldıkları motorları ehliyetsiz olan 14, 15, 16 yaşındaki çocuklarımız macera adına ailelerinden ve işyeri sahiplerinden habersiz evlerinden, dükkanlarından alarak trafiğe çıkabiliyorlar. Hatta plakası olan motorların plakasını sökerek veya okunmasın diye eğdiklerini görüyoruz. Bu konuda bir duyarlılık oluşturmaya ihtiyaç var. Motor kazalarında hayatlarını kaybetmemesi için gençlerimize daha farklı eğlenceler bulmamız gerekiyor. Motosikletle gezmenin bir eğlence olduğu bir ilçe olmaktan çıkmamız gerekiyor."

Jandarma ve trafik ekiplerinin alanda görevlerini yaptığını belirtip, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları çağrısı yapan Kaymakam Cinbir, gençleri motosiklet kullanımı değil de bisiklet kullanımına yönlendirilmesinin daha doğru olacağını söyledi.

Emniyet müdürü Murat Esertürk de, ilk etapta 25 adet kask dağıtımının yapıldığını, ilerleyen günlerde de kask dağıtmaya devam edeceklerini kaydetti.

(MŞN-Y)



15.05.2017 11:34:28 TSI

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