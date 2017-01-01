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"Engelsiz mobil eğitim" projesi kursiyerleri kahvaltıda buluştu



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal İşler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bursa Engelsiz Mobil Eğitim Projesi'ne (BENMEP) katılan kursiyerler, kahvaltı programında bir araya geldi.

Merinos Gölpark Tesisleri'ndeki kahvaltıya engelliler ve aileleri ilgi gösterdi.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Abdülkadir Karlık, engelli vatandaşlara bilgisayarlı muhasebe ve grafik tasarım eğitimleri vermek için hazırlanan BENMEP kapsamında engellilerle buluştuklarını söyledi. Engelli vatandaşların yüzünün gülmesini önemsediklerini belirten Karlık, 2013'te eğitimlere başlanan projeyle her dönem 108 mezun verildiğini, ayrıca psikolojik ve rehabilitasyon desteği noktasında uzman kişilerin danışmanlık yaptığını ifade etti. Engellilerin eğitim konusunda yaşadıkları tüm sıkıntıları ortadan kaldırdıklarını dile getiren Karlık, "Hazırlanan servis araçlarıyla vatandaşlarımız evlerinden alınarak otobüslere ulaşımı sağlanıyor. 9 farklı ilçede 27 farklı noktada toplamda bin 566 mezun verildi. Eğitimler artarak devam edecektir. Daha engelsiz bir Bursa için herkesin mutlu olduğu bir Bursa için çalışıyoruz" dedi.

Kursiyerlerden Enes Keleş ise BENMEP'in sunduğu hizmetlerin ve faaliyetlerin kendilerini mutlu ettiğini belirtti. Daha sonra Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Abdülkadir Karlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Şaban Kander ile beraberindekiler kursiyerler tarafından hazırlanan resim sergisini gezdi. Program, Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği sanatçılarının konseriyle devam etti.

(SD-MŞ)



15.05.2017 11:34:55 TSI

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