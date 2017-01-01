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Bindesen'e teşekkür belgesi



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ERZURUM (İHA) - Mehmetçik Vakfı Genel Müdürlüğü Erzurum temsilciliği tarafından Erzurum Olay Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Esat Bindesen'e Vakıf Erzurum Temsilcisi Emekli Topçu Kıdemli Albay Sabri Topdağı tarafından teşekkür belgesi verildi.

Topdağı yaptığı açıklamada, TSK Mehmetçik Vakfı'nın yaptığı ve düzenlediği etkinlikleri geniş kitlelere duyurma yönünde yapılan çalışmalara teşekkür ettiğini söyledi.

Topdağı, 'Yayınladığınız makale ve haberlerle Vakfın tanınmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktasınız. Yaptığınız katkılar sonucu vakfın tanınmasına paralel olarak bağış miktarındaki artış da Vakıf tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinde vatani görevini yerine getirirken, şehit olan veya herhangi bir nedenle hayatını kaybeden Mehmetçiklerin bakmakla yükümlü oldukları yakınlarına, gazi ve engelli Mehmetçikler ile çocuklarına yapılan ekonomik ve sosyal desteğin daha da artmasını sağlamaktadır.

Duyarlılığınız ve çok değerli destekleriniz için şükranlarımı sunarım' diye konuştu.

Erzurum Olay Gazetesi Genel yayın Yönetmeni Esat Bindesen'de bu nazik davranışa teşekkür ettiğini belitti.

Bindesen, 'Kamu görevi yapıyoruz. Ülkenin birliği ve bütünlüğünün, bayrağın gönlerde dalgalanmasının ve ezanın susmamasının teminatı olarak Türk Silahlı Kuvvetlerini gördüklerini, vatan ve millet için yapılacak her türlü katkının ve desteğin yanında her zaman yer almaktayız' diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



15.05.2017 11:35:02 TSI

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