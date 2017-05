YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 'Her yerde satranç' projesi

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde Gençlik Haftası Kutlama Programı çevresinde Çok Programlı Anadolu Lisesinin 'her yerde satranç' projesi Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün desteğiyle hayata geçirildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğünün ev sahipliğini yaptığı Çok Programlı Anadolu Lisesinin 'Her yerde satranç' projesi kapsamında Hükümet Konağı önünde açık havada Satranç Antrenörü Cemil Şimşek nezaretinde yapılan satranç turnuvasına halktan ve öğrencilerden 48 kişi katıldı. Turnuva sonunda; Mustafa Uludoğan birinci, Erol Alkan ikinci, Mehmet Dağlı ise üçüncü oldu.

Çok Programlı Anadolu Lisesi Muhasebe ve Finansman Alan Şefi, Satranç Antrenörü Cemil Şimşek, 'Her yerde satranç' projesi ile amaçlarının satranç sporunu park, bahçe, kısacası her yere indirmek olduğunu belirterek, kendilerine bu imkanı sağlayan, öğrencileri en iyi şekilde ağırlayan Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar' a teşekkür etti.

Dereceye girenlere ödüllerinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerinde verileceği öğrenildi.(MA-EFE)



15.05.2017 11:37:08 TSI

