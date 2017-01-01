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Tatvan'da Anneler Günü etkinliği

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:28
Tatvan'da Anneler Günü etkinliği
Tatvan'da Anneler Günü etkinliği

(Fotoğraflı)

Hakan Okay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Kaymakamlığı ve Tatvan Gönül Elçileri tarafından "Anneler Günü" münasebetiyle etkinlik düzenlendi.
İlçedeki özel bir otelde "Ben gönüllüyüm ya siz" temasıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın eşi Arzu Özkan, tüm kadınların gününü kutladı. Davetlilere programa katılımlarından ötürü teşekkürlerini ileten Arzu Özkan, "Malumunuz Tatvan'da aktif hale getirmeye çalıştığımız gönül elçileri programı hakkında bilgi vermek istiyorum. Gönül Elçileri Projesi; Sayın Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayesinde yürütülen bir programdır. Projenin asıl amacı, toplumda farkındalığı sağlayarak gönüllü çalışmanın yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Bizlerde Tatvanlı Gönül Elçileri olarak ihtiyaç sahibi olan yaşlı, engelli, hasta ve çocuk tüm gönüllere ulaşarak köprüler kurmaya çalışacağız. Geçtiğimiz günlerde özel eğitim öğrencilerimizle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak ilk adımımızı attık. Bugün burada çayımızın da teması olan 'Biz gönüllüyüz ya siz' diyerek inşallah Anneler Gününüzü kutlayacağız. Görüyorum ki katkı ve katılımlarınızla siz Tatvanlı annelerimizde bizimle yol arkadaşlığı etmeye hazırsınız. Ramazan ayına girmek üzere olduğumuz bugünlerde, Sevgili Peygamberimizin bir hadisini dile getirmek istiyorum. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.' İşte biz gönül elçileri, inşallah toplumumuzda bize ihtiyacı olan tüm dezavantajlı gruplara gücümüzün yettiği ölçüde destek olmaya çalışacağız. Malumunuz bugün Anneler Günü, bence anneyi anlatmak için kelimeler kifayetsiz kalır. Ama burada birkaç kelime etmek istiyorum. Öncelikle anne demek; şefkat demektir. Eğer bir evde anne varsa, mutlu çocuklar vardır, sıcak bir yemek vardır ve en önemlisi huzur vardır. Ben buradan başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere tüm annelerin gününü kutluyorum. Salı günü de inşallah bu vatan için evlatlarını, canlarını feda etmiş cefakar ve fedakar şehit annelerimizle bir arada olacağım. Bu programda emeği geçen tüm arkadaşlarıma ve siz kıymetli misafirlerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.
Program; şiirlerin okunması, hediye çekilişi, yılın annelerine ve diğer annelere hediye takdimi, müzik dinletisi, oyunlar ve ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.
Düzenlenen etkinliğe Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan'ın aşi Arzu Özkan, Güroymak Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun eşi Nagihan Alibeyoğlu, Tatvan Belediye Başkanı Fettah Aksoy ve kamu kurum amirlerinin eşleri ile davetliler katıldı.
(HO-MSA-Y)

15.05.2017 11:38:05 TSI
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