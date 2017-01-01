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Gençlik Haftası kutlamaları başladı



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ERZURUM (İHA) - Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı. GHSİM İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Gençlik Haftasını coşku ile kutlayacaklarını söyledi.

Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası Kutlamaları Havuzbaşı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra birçok kamu kurum ve kuruluş müdürü ile sporcular, antrenörler ile spor il temsilcilerinin katıldığı çelenk koyma töreninde, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Programın sunuculuğunu İkram Sönmez yaptı. Çelenk sunumu Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile tören sona ererken, bir hafta boyunca Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü nezaretinde sportif faaliyetlerin yanı sıra çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Erzurum Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamalarının çelenk sunumu ile başladığını belirterek, Gençlik Bayramı'nı 19 Mayısta kent meydanında yapılacağını ve halkla birlikte kortej yürüyüşü yaparak spor gösterilerinin yapılacağını söyledi.

Gençliğin haftasını ve bayramını coşku içinde kutlayacaklarını vurgulayan Taşkesenligil, "19 Mayıs Milli Mücadelenin başlangıç tarihidir, Atatürk kurtuluş mücadelesinde gençlerin çok önemli bir rolü olduğu için Atatürk 19 Mayıs'ı Türk gençliğinin bayramı olarak ilan etmiştir. Son yıllarda 15-19 Mayıs tarihleri Gençlik Haftası ve Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlamaları şeklinde yapılmaktır" dedi.

Taşkesenligil, Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kutlamaları kapsamında Erzurum'da AVM'lerde, açık alanlarda ve spor salonlarında bir çok spor branşında müsabaka düzenleyeceklerini ifade etti.

(ERZ-Y)



15.05.2017 11:38:39 TSI

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