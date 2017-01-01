YEREL HABERLER / ANTALYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Uysal, kreş öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı

Başkan Uysal, kreş öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Saylan Kreşi'nin mezuniyet törenine katıldı.

Muratpaşa'nın Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Kreşi'nin öğrencileri Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen etkinlikte keplerini alkışlar ve konfetiler eşliğinde havaya atıp kreşlerine veda etti. Minik öğrencilerin mezuniyet törenine katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, matematik, fizik gibi derslerin sonra öğrenebileceğini, eksikliklerin kapatılabileceğini belirterek, "Ama eğer çocuklarımız saygıyı, hakşinaslığı, adalet duygusunu, doğrudan yana olma cesaretini göstermeyi, paylaşmayı öğrenemiyorsa onu ilerleyen yaşlarda tamamlamak güç oluyor" diye konuştu.

Her ne olursa olsun bütün çocukların gelecek yıllarda aynı sokakları, caddeleri, apartmanları paylaşacağını, aynı işyerlerinde çalışacağını belirten Başkan Uysal, "Ülkenin bütün çocukları hepimizindir. Onlar bizim hep birlikte geleceğimiz; ülkemizin, şehrimizin geleceğini tanzim edecek kişilerdir" dedi.

Başkan Uysal, konuşmasının ardından Türkan Saylan Kreşi'nin mezun öğrencilerine mezuniyet belgeleri takdim etti.

(SÇ-SÇ-Y)



15.05.2017 11:39:05 TSI

NNNN

