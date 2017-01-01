Başkan Uysal, kreş öğrencilerinin mezuniyet törenine katıldı
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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Türkan Saylan Kreşi'nin mezuniyet törenine katıldı.
Muratpaşa'nın Ermenek Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Kreşi'nin öğrencileri Belediye Kültür Salonu'nda düzenlenen etkinlikte keplerini alkışlar ve konfetiler eşliğinde havaya atıp kreşlerine veda etti. Minik öğrencilerin mezuniyet törenine katılan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, matematik, fizik gibi derslerin sonra öğrenebileceğini, eksikliklerin kapatılabileceğini belirterek, "Ama eğer çocuklarımız saygıyı, hakşinaslığı, adalet duygusunu, doğrudan yana olma cesaretini göstermeyi, paylaşmayı öğrenemiyorsa onu ilerleyen yaşlarda tamamlamak güç oluyor" diye konuştu.
Her ne olursa olsun bütün çocukların gelecek yıllarda aynı sokakları, caddeleri, apartmanları paylaşacağını, aynı işyerlerinde çalışacağını belirten Başkan Uysal, "Ülkenin bütün çocukları hepimizindir. Onlar bizim hep birlikte geleceğimiz; ülkemizin, şehrimizin geleceğini tanzim edecek kişilerdir" dedi.
Başkan Uysal, konuşmasının ardından Türkan Saylan Kreşi'nin mezun öğrencilerine mezuniyet belgeleri takdim etti.
(SÇ-SÇ-Y)
15.05.2017 11:39:05 TSI
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