Kaymakam Cinbir: ''Herkes üzerine düşeni en iyi şekilde yapacak"

(Fotoğraflı)



Murat Şengi

MERSİN (İHA) - Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, muhtar ve okul müdürleriyle yaptığı toplantıda, "Herkes kendi sorumluluğu içerisinde üzerine düşeni en iyi şekilde yapacaktır" dedi.

Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen toplantıda, Kaymakam Şevket Cinbir, söz alan her muhtarı tek tek dinleyip, öneri, istek ve şikayetlerini not aldı. Elektrik sorunun ilk sırayı aldığı toplantıda, mahalle muhtarlarının bir çoğu, elektrik kesintilerinden dolayı yaşadıkları sıkıntıları ve eskiyen enerji nakil hatları ile trafolardan dert yandılar. Yol, içme ve sulama suyu, elektrik, mahalle arasında gezen hurdacı ve seyyar satıcılardan doğan olumsuzluklar, mezarlık bakımı, içme suyu depolarının temizliği, cami yapımı, kanalların temizliği, kanalların çevresinin tellenmesi, asfaltlama çalışmaları, kara yolu üzerinde döner kavşak, Silifke Mut karayolu yapımından kaynaklanan sulama suyu borularındaki kırıkların giderilmesi, orman arazisi içerisinde kalan tarım alanlarının tapulanması, çocuk parkı eksikliği gibi bir çok konunun gündeme geldiği toplantıda Kaymakam Şevket Cinbir, soruların hepsini ayrı ayrı yanıt verdi.

"Herkes kendi sorumluluğu içerisinde üzerine düşeni en iyi şekilde yapacaktır" diyen Kaymakam Cinbir, şöyle devam etti:

"Eksiklikleri tamamlamak gibi bir sorumluluğumuz var. Siz muhtarlarda aynı zamanda birer kamu görevlisisiniz. Bizler yönetici olarak hem ulaşabilmeli, hem de ulaşılabilmeliyiz. Vatandaşlarımızın bizlere daha rahat ulaşabilmeli için Cuma günlerini halk günü ilan ettik. Her Cuma günü isteyen herkese bizlere kolaylıkla ulaşabilir. Hükümet konağına Cuma günü gelen vatandaşlarımız şikayet ve önerilerini bizlere ulaştırabilir. Yine Mahalle Muhtarlarımıza, İmamlarımıza ve öğretmenlerimize bulundukları yerlerdeki vatandaşlarımıza iletmeleri için telefon numaramı verdim. İsteyen herkes bana istek ve önerilerini mesajla bildirebilir."

Arkum Mahalle Muhtarının Suriyeli ve tarım işçileri konusundaki yaşadıkları olumsuzlukları dile getirmesi üzerine Kaymakam Cinbir, "Silifke'de 2 ayrı yer belirledik. Bunun birisi Kurtuluş, diğeri de Arkum mahallesindedir. İlçemize gelerek tarım işçiliği yapan ister Türkiye'nin farklı illerinden olsun, isterse Suriye'den olsun gösterilen yerlerde kalacaklar. Bu Millet, bu Ülke Suriye'deki savaştan dolayı gelen herkese kapılarını açmış. Bizlerde hükümetimizin kararları doğrultusunda elimizden geleni yapacağız" dedi.

Zaman zaman bu tip toplantıları yapmaya devam edeceğini belirten Kaymakam Şevket Cinbir, "Mahallelerimizde yaşan olumsuzlukları öğrenip gidermek ve isteklerinizi dinlemek için bu tür toplantıları yapmaya devam edeceğiz. Toplantımıza katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

15.05.2017 11:39:44 TSI

