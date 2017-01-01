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Vali Kamçı'ya Gençlik Haftası ziyareti



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KAYSERİ (İHA) - Vali Süleyman Kamçı, 15 Mayıs Gençlik Haftası ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı Haftası kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü ile beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Ziyarete, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici,milli sporcular, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Kamçı, Gençlik Haftası sebebiyle gerçekleşen ziyarette, 19 Mayıs'ın gençlere verilen önemi göstermek adına gençlerin bayramı olduğunu belirterek, doya doya bu bayramı kutlamalarını istedi.

Vali Kamçı, gençlik haftası sebebiyle kendisini ziyaret eden gençler ile sohbet ederek, tüm gençlere umut, neşe ve bilgi dolu bir gelecek dileyerek, Gençlik Haftalarını tebrik etti.

15 Mayıs tarihinde başlayacak "Gençlik Haftası", 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını da kapsayarak çeşitli etkinliklerle bir hafta boyunca devam edecek.

(SK)



15.05.2017 11:39:56 TSI

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