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Anneler gününü harmankaya da kutladılar



(Fotoğraflı)



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi doktorları ve personelleri Anneler Günü dolayısıyla Harmankaya Şelalelerine yürüyüş düzenledi.

Sağlık Bakanlığımızın günde 10.000 adım kampanyasına da destek vererek düzenlenen gezide Zonguldak'ın doğa güzelliklerini görme şansı buldular. Başhekim Emre Erbaycu yaptığı açıklama da "Öncelikle Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun diyoruz. Bu özel günde hekim arkadaşlarımız ve personellerimiz ile Zonguldak ilimizin doğa güzelliklerinden biri olan Harmankaya Şelalerine ve oradan da yaklaşık 8 kilometre dağ tırmanışı ile Kent Ormanına ulaştık. 4 Saat süren yürüyüşte şelaleri görme şansımız oldu. Yine Sağlık Bakanlığımızın günde 10.bin adım kampanyasında 11.bin adım atarak farkındalık yaratmak istedik. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



15.05.2017 11:40:11 TSI

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