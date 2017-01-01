ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ZONGULDAK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Anneler gününü harmankaya da kutladılar

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:31
Anneler gününü harmankaya da kutladılar
Anneler gününü harmankaya da kutladılar

(Fotoğraflı)

Sertaç Özdemir
ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi doktorları ve personelleri Anneler Günü dolayısıyla Harmankaya Şelalelerine yürüyüş düzenledi.
Sağlık Bakanlığımızın günde 10.000 adım kampanyasına da destek vererek düzenlenen gezide Zonguldak'ın doğa güzelliklerini görme şansı buldular. Başhekim Emre Erbaycu yaptığı açıklama da "Öncelikle Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun diyoruz. Bu özel günde hekim arkadaşlarımız ve personellerimiz ile Zonguldak ilimizin doğa güzelliklerinden biri olan Harmankaya Şelalerine ve oradan da yaklaşık 8 kilometre dağ tırmanışı ile Kent Ormanına ulaştık. 4 Saat süren yürüyüşte şelaleri görme şansımız oldu. Yine Sağlık Bakanlığımızın günde 10.bin adım kampanyasında 11.bin adım atarak farkındalık yaratmak istedik. Katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.
(SÖ-SÖ-Y)

15.05.2017 11:40:11 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Gençler &quot;Gençlik Yürüyüşünde &quot;bir araya geldi
YEREL

GENÇLER "GENÇLİK YÜRÜYÜŞÜNDE "BİR ARAYA GELDİ
Özer, Öğrencilerle bir araya geldi
YEREL

ÖZER, ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ
Zonguldak'ta silahla vurulan kişi öldü
YEREL

ZONGULDAK'TA SİLAHLA VURULAN KİŞİ ÖLDÜ
Başkan Uysal'a engelli ailelerinden teşekkür
YEREL

BAŞKAN UYSAL'A ENGELLİ AİLELERİNDEN TEŞEKKÜR
Başkan Uysal şehit annelerini ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN UYSAL ŞEHİT ANNELERİNİ ZİYARET ETTİ
BEÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Gebe Okulu açıldı
YEREL

BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDE GEBE OKULU AÇILDI
&quot;Zoraki Tabip&quot; adlı tiyatro ilgi gördü
YEREL

"ZORAKİ TABİP" ADLI TİYATRO İLGİ GÖRDÜ
Engelliler Haftası Farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi
YEREL

ENGELLİLER HAFTASI FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şehit ailelerine &quot;Anneler Günü&quot; ziyareti
YEREL

ŞEHİT AİLELERİNE "ANNELER GÜNÜ" ZİYARETİ
Kozlu Belediyesi'nden Anneler Günü etkinliği
YEREL

KOZLU BELEDİYESİ'NDEN ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Zonguldak'ta Eczacılık Günü kutlandı
YEREL

ZONGULDAK'TA ECZACILIK GÜNÜ KUTLANDI
Otomobilin çarptığı kişi öldü
YEREL

OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KİŞİ ÖLDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."