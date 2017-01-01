YEREL HABERLER / KÜTAHYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ressam Nurhan Gezen'den sergi

Ressam Nurhan Gezen'den sergi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen merhum Ahmet Yakupoğlu'nun talebesi Nurhan Gezen'in 60 eserinin yer aldığı 'Cennetten' adlı kişisel resim sergisi ziyaret açıldı.

Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Frigya Sergi Salonu'ndaki açılışa Vali Ahmet H. Nayir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Vali Yardımcısı Arif Yalçın Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı Nafi Güral, STK Temsilcileri, akademisyenler ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Merhum Ahmet Yakupoğlu'nun değerlerini yaşatmak için çalıştığını ifade eden Ressam Nurhan Gezen, "Kütahya aşığı, memleket sevdalısı, derviş meşrep bir ressam olan büyük üstadımız Ahmet Yakupoğlu'nun öğrencisi olarak kendisinden öğrendiklerimle elimden geldiğince O'nun ekolünü ve değerlerini yaşatmak için çalışıyorum. Bu yolda yardım ve desteğini her daim hissettiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Ahmet H. Nayir, protokol üyeleri ile birlikte Kütahya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin resmedildiği eserleri inceleyerek Ressam Nurhan Gezen'den bilgiler aldı. (EFE)



15.05.2017 11:42:26 TSI

NNNN

