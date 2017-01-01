Ressam Nurhan Gezen'den sergi
(Fotoğraflı)
Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Dünyaca ünlü Kütahyalı ressam, neyzen merhum Ahmet Yakupoğlu'nun talebesi Nurhan Gezen'in 60 eserinin yer aldığı 'Cennetten' adlı kişisel resim sergisi ziyaret açıldı.
Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Frigya Sergi Salonu'ndaki açılışa Vali Ahmet H. Nayir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Vali Yardımcısı Arif Yalçın Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KÜTSO) Başkanı Nafi Güral, STK Temsilcileri, akademisyenler ile çok sayıda sanatsever katıldı.
Merhum Ahmet Yakupoğlu'nun değerlerini yaşatmak için çalıştığını ifade eden Ressam Nurhan Gezen, "Kütahya aşığı, memleket sevdalısı, derviş meşrep bir ressam olan büyük üstadımız Ahmet Yakupoğlu'nun öğrencisi olarak kendisinden öğrendiklerimle elimden geldiğince O'nun ekolünü ve değerlerini yaşatmak için çalışıyorum. Bu yolda yardım ve desteğini her daim hissettiren herkese teşekkür ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından Vali Ahmet H. Nayir, protokol üyeleri ile birlikte Kütahya'nın tarihi ve doğal güzelliklerinin resmedildiği eserleri inceleyerek Ressam Nurhan Gezen'den bilgiler aldı. (EFE)
15.05.2017 11:42:26 TSI
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