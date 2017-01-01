Gençler "Gençlik Yürüyüşünde "bir araya geldi
(Fotoğraflı)
Fikri Erdem
ZONGULDAK (İHA) - "19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı" etkinlikleri çerçevesinde Devrekli gençler ve protokol "Gençlik Yürüyüşünde" bir araya geldi.
"19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı" Zonguldak'ın Devrek' ilçesinde düzenlenen etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen organizasyonda gençler ve protokol bir araya gelerek yürüyüşe katıldılar. Gençlik Merkezi önünde başlayan ve Cumhuriyet Alanında sona eren etkinlikte öğrenciler tarafından sergilenen halk oyunları gösterileri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, Devrek Halk Eğitimi Merkezi tarafından açılan yağlı boya resim sergisinin açılışı da gençler ve protokol tarafından birlikte gerçekleştirildi.
Düzenlenen 19 Mayıs etkinliklerine; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, sivil toplum kuruluş temsilcileri, daire müdürleri okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(FE-SÖ-Y)
15.05.2017 11:42:41 TSI
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