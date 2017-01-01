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Özel çocuklar festivalde gönüllerince eğlendi

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:37
Özel çocuklar festivalde gönüllerince eğlendi
Özel çocuklar festivalde gönüllerince eğlendi

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana'da Engelliler Haftası kapsamında gerçekleştirilen Engelsiz Yaşam Festivali'nde 'özel çocuklar' dans, müzik ve tiyatroyla engelleri aştıklarını ortaya koydu. Adana Büyükşehir Belediyesi, Adana Kent Konseyi Engelli Meclisi ve Çukurova Özel Eğitim Derneği'nin birlikte organize ettiği festivalde, 'özel çocuklar' kendilerine imkan sağlandığında neleri başarabileceklerini bir kez daha gösterdi.
Dezavantajlı bireylere karşı toplumsal farkındalığı arttırmak amacıyla düzenlenen Engelsiz Yaşam Festivali 17 ayrı kurumun katılımıyla Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda kutlandı. Özel çocukların kimi fiziksel engeline aldırmadan müzik eşliğinde dans etti, kimi şiir okuyarak duygularını dile getirdi. Çanakkale Zaferi'ni konu alan tiyatro gösterisinde usta oyuncuları aratmayan performans gösteren özel çocuklar, seyircilerden tam not aldı. Tasavvuf müziği işliğinde sema gösterisi sergileyen özel çocuklarını hayranlıkla izleyen anne ve babalar, duygu dolu anlar yaşadı.
Engelsiz Yaşam Festivali'nin açılışında konuşan Adana Kent Konseyi Başkanı Ömer Güner Sazak, "Dezavantajlı vatandaşlarımızın ve özel çocuklarımızın yaşama sevincini artırmak, özgüvenlerine katkıda bulunmak, onların hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak için büyük çaba sarf ediyoruz. Dezavantajlı bireylerin ve ailelerinin hizmetinde olmak, en büyük görevlerimizdendir. Bu amaç doğrultusunda tüm gönüllü kuruluşlarla, sivil toplum örgütleriyle her türlü projeye açığız. Dezavantajlı insanlarımızın her konuda yanlarında olmayı sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz" dedi.
Adana Kent Konseyi Ali Duran Karakaya ise Engelliler Haftası'nda dezavantajlı bireylere karşı toplumsal farkındalığı attırmak amacıyla düzenledikleri etkinliklere destek veren Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü başta olmak üzere tüm kurumlar ve sivil toplum örgütlerine teşekkür etti. Karakaya, Adana'nın engelsiz kent olma yolunda birlik ve beraberlik içinde yürütülen çalışmaların artmasını diledi.
(ADN-Y)

15.05.2017 11:46:32 TSI
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