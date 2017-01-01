ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Leventoğlu şehit annelerini unutmadı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:37
Leventoğlu şehit annelerini unutmadı
Leventoğlu şehit annelerini unutmadı

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu Anneler Gününde şehit annelerini ziyaret etti.
MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu, Bingöl'ün Genç ilçesinde 7 Ağustos 2000 tarihinde operasyona giderken, teröristlerce yola döşenmiş mayının infilak etmesi üzerine şehit olan Piyade Komando Er Alper Güde'nin annesi Ayşe Güde ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 Mayıs 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Aslan'ın annesi Atike Aslan'ı Anneler Gününde unutmadı. İlk olarak şehit Piyade Komando Er Alper Güde'nin annesi Ayşe Güde'yi ziyaret eden Leventoğlu, anne Ayşe Güde'nin elini öperek Anneler Gününü kutladı. Daha sonra şehit Uzman Çavuş Gökhan Aslan'ın annesi Atike Aslan'ı evinde ziyaret eden Leventoğlu, şehit annesinin de elini öperek Anneler Gününü kutladı. Ziyarette konuşan Başkan Leventoğlu, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliği adına en kıymetli varlıklarını yani canlarını seve seve vatan için feda eden veya bu uğurda yaralanan, şehit olan, gazi olan kardeşlerimiz bizim en kıymetli değerlerimizdir. Bu evlatları yetiştiren siz anne ve babalarımız da şehitlerimizin bize emanetisiniz. Onlardan kalan emanetlere sahip çıkmak bizim en önemli görevlerimizdendir. Şehitlik şerefini, onur ve gururunu taşıyan şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanında olacağız" diye konuştu.
(HT-BT-Y)

15.05.2017 11:46:59 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Malatya Park'tan Anneler Günü hediyesi
YEREL

MALATYA PARK'TAN ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ
Başkan Erkoç, Evkur Yeni Malatyaspor'u tebrik etti
YEREL

BAŞKAN ERKOÇ, EVKUR YENİ MALATYASPOR'U TEBRİK ETTİ
Malatya'da Süper Lig coşkusu
YEREL

MALATYA'DA SÜPER LİG COŞKUSU
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Yeni Malatyaspor'un 31 yıllık hayali gerçekleşti
YEREL

YENİ MALATYASPOR'UN 31 YILLIK HAYALİ GERÇEKLEŞTİ
Evkur Yeni Malatyaspor'da Süper Lig sevinci
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'DA SÜPER LİG SEVİNCİ
Evkur Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'e çıkması
YEREL

EVKUR YENİ MALATYASPOR'UN SÜPER LİG'E ÇIKMASI
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

- AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Tüfenkci'den şehit annelerine ziyaret
YEREL

TÜFENKCİ'DEN ŞEHİT ANNELERİNE ZİYARET

Eğitim-Bir-Sen'den Anneler Günü etkinliği
YEREL

EĞİTİM-BİR-SEN'DEN ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Dünya Çiftçiler Günü
YEREL

DÜNYA ÇİFTÇİLER GÜNÜ
Kardeşlik Treni Elazığ'a gitti
YEREL

KARDEŞLİK TRENİ ELAZIĞ'A GİTTİ
Büyükşehir'den 'Bir Vakıf İnsanı Fethi Gemuhluoğlu' kitabı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN 'BİR VAKIF İNSANI FETHİ GEMUHLUOĞLU' KİTABI
&quot;Farklı Boyutlarıyla İç Göç Çalıştayı&quot; düzenlenecek
YEREL

"FARKLI BOYUTLARIYLA İÇ GÖÇ ÇALIŞTAYI" DÜZENLENECEK
Gönültaş'tan Başkan Çakır'a teşekkür
YEREL

GÖNÜLTAŞ'TAN BAŞKAN ÇAKIR'A TEŞEKKÜR
Akçadağ'da Anneler Günü etkinliği
YEREL

AKÇADAĞ'DA ANNELER GÜNÜ ETKİNLİĞİ
Yeşilyurt 4.Uçurtma ve Sokak Oyunları Şenliği renkli görüntülere sahne oldu
YEREL

YEŞİLYURT 4.UÇURTMA VE SOKAK OYUNLARI ŞENLİĞİ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU
Tecde ile MAŞTİ kavşağı ile birleştirildi
YEREL

TECDE İLE MAŞTİ KAVŞAĞI İLE BİRLEŞTİRİLDİ
Banazı Türk Müziği Korosu ilk konserini verecek
YEREL

BANAZI TÜRK MÜZİĞİ KOROSU İLK KONSERİNİ VERECEK
Yeni Hamle'den 8 başarılı öğrenciye burslu eğitim
YEREL

YENİ HAMLE'DEN 8 BAŞARILI ÖĞRENCİYE BURSLU EĞİTİM
Başkan Gürkan Anneler Gününü kutladı
YEREL

BAŞKAN GÜRKAN ANNELER GÜNÜNÜ KUTLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Hangi şehrin nesi meşhur?
YAŞAM

HANGİ ŞEHRİN NESİ MEŞHUR?

 1
  • 2 'Şeytan' filminin başrol oyuncusuydu, işte son hali...
  • 3 Bakın şimdi ne halde...
  • 4 "Tek isteğim Türk bayrağına karşı..."