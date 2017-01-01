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Leventoğlu şehit annelerini unutmadı



(Fotoğraflı)



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu Anneler Gününde şehit annelerini ziyaret etti.

MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu, Bingöl'ün Genç ilçesinde 7 Ağustos 2000 tarihinde operasyona giderken, teröristlerce yola döşenmiş mayının infilak etmesi üzerine şehit olan Piyade Komando Er Alper Güde'nin annesi Ayşe Güde ile Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 3 Mayıs 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Gökhan Aslan'ın annesi Atike Aslan'ı Anneler Gününde unutmadı. İlk olarak şehit Piyade Komando Er Alper Güde'nin annesi Ayşe Güde'yi ziyaret eden Leventoğlu, anne Ayşe Güde'nin elini öperek Anneler Gününü kutladı. Daha sonra şehit Uzman Çavuş Gökhan Aslan'ın annesi Atike Aslan'ı evinde ziyaret eden Leventoğlu, şehit annesinin de elini öperek Anneler Gününü kutladı. Ziyarette konuşan Başkan Leventoğlu, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve milletimizin birlik ve beraberliği adına en kıymetli varlıklarını yani canlarını seve seve vatan için feda eden veya bu uğurda yaralanan, şehit olan, gazi olan kardeşlerimiz bizim en kıymetli değerlerimizdir. Bu evlatları yetiştiren siz anne ve babalarımız da şehitlerimizin bize emanetisiniz. Onlardan kalan emanetlere sahip çıkmak bizim en önemli görevlerimizdendir. Şehitlik şerefini, onur ve gururunu taşıyan şehitlerimizin emaneti olan ailelerimizin her zaman yanında olacağız" diye konuştu.

(HT-BT-Y)



15.05.2017 11:46:59 TSI

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