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Döşemealtı Belediyesi personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi"



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediyesi, hizmet içi eğitim seminerleri kapsamında personeline "İş Sağlığı ve İş Güvenliği" semineri verdi.

Döşemealtı Belediyesi Meclis salonunda düzenlenen eğitim seminerinde İşyeri hekimi Dr. Selçuk Küçük, Döşemealtı Belediyesi İş Güvenliği uzmanları Nuri Avcı ve Derya Akın tarafından personele meslek hastalıkları, iş kazaları ve ilkyardım konusunda bilgiler verildi. Seminerin ilk etabına 300 personel katıldı.



İş Sağlığı ve Güvenliği önemli

6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili kanunun işverene ve çalışana getirdiği hak ve yükümlülükleri kapsayan bilgilendirme eğitiminde küçük ve orta çaplı iş kazalarının önlenmesi, personelin bilinçlendirilmesi, acil durumlarda yapılması gereken işler, iş kazalarında personelin alabileceği önlemler anlatıldı.



Videolarla anlatıldı

Eğitime katılan personele meslek hastalıklarından korunma ve iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili bilinçlendirme amacıyla video ve kısa filmler izletildi. Görüntüleri ibretle izleyen belediye personeli tehlikeli olabilecek çalışma ortamları ile karşılaştıkları zamanlarda ne yapmaları yaşanan iş kazaları sırasında nasıl hareket etmeleri konusunda uygulamalı olarak eğitildi. Seminerlerin belediye personelinin tamamına belirli aralıklarla verileceği bildirildi.



Sorunla karşılaşmalarını istemiyorum

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, "Halkımıza hizmet götürürken mesai arkadaşlarımın ne kadar özenle ve titiz çalıştıklarını biliyorum. İşlerini yaparlarken herhangi bir sorun ile karşılaşmamaları için İş Sağlığı ve İş Güvenliği konusuna da azami dikkat etmeleri gerekiyor" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



15.05.2017 11:47:29 TSI

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