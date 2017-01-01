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Anadolu Üniversitesi Kilis'te tanıtım yaptı



(Fotoğraflı)



KİLİS (İHA) - Anadolu Üniversitesi ikinci üniversite tanıtım faaliyetlerini 7 Aralık Üniversitesinde tanıtım faaliyetleri gerekleştirildi.

7 Aralık Üniversitesinde stant açan Anadolu Üniversitesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik ikinci üniversitesi ile ilgili tanıtım yaptılar. 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun'un ziyaret ettiği Anadolu Üniversitesi standını ziyaret etti. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar ve diğer yükseköğretim kurumlarının Açıköğretim programlarında okuyan veya mezun olanlar, Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun veya okuyan öğrenciler Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans veya lisans programlarından birine kayıt yaptırabilecekleri bildirildi.

(MAD-SD-Y)



15.05.2017 11:47:30 TSI

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