Başkan Çelik, Sarız'da bin 500 kovan arıyı üreticilere teslim etti



KAYSERİ (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'in ilçelere ekonomik destek projesi çerçevesinde Özvatan'dan sonra Sarız'a da bin 500 kovan arı verildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, arı kovanı dağıtım törenine katılmak için gittiği Sarız'da ilçe girişinde karşılandı. Buradan tören alanına geçen Başkan Çelik'e çiçek takdim edildi.



Törende bir konuşma yapan Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ, Kayseri'de birliklerine bağlı 555 üyeleriyle toplam 80 bin ton bal ürettiklerini belirtti ve üretimin artırılması için destek veren Başkan Çelik'e teşekkür etti.



"İdeolojik ayrım yapmıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ise sözlerine siyaset ve ideolojiye bakmadan her yere eşit hizmet götürdüklerini ifade ederek başladı. Bugüne kadar asla partili ayrımı yapmadıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Biz hemşehrilerimizin ihtiyacını giderecek hizmetler yapmak istiyoruz. Geçen hafta MHP'li belediye başkanının bulunduğu Özvatan'da, bu hafta CHP'li belediye başkanının olduğu Sarız'da ekonomiye destek için arı kovanı dağıtıyoruz. Önümüzdeki günlerde MHP'li belediye başkanının olduğu Pınarbaşı'nda temel atacağız. Bizim için hizmet edeceğimi bölgenin hangi partili olduğu önemli değil. Keşke Sarız'ın CHP'li belediye başkanı da bu törenimize katılmış olsaydı" dedi.



Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda ilk vurguladığı konuların başında ilçelere yapılacak yatırımın geldiğini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Yaptığım açıklamalarda insanların doğdukları ve mutlu oldukları yerde doyurmak için çalışacağımızı belirtmiştim. Bunun gereğini yapmak için her ilçemiz gibi Sarız'a da defalarca geldim. Sarız Kaymakamlığına, ilçe belediye başkanlığına ziyaretlerde bulundum ve Sarız'ın kalkınması için fikirlerini aldım. Çeşitli toplantılarla Sarız'ın ileri gelenleriyle fikir alışverişinde bulundum. Sadece Sarız'dan değil tüm ilçelerimizden aldığımız fikirler ışığında belediyedeki bürokratlarımızla çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar sonucu vatandaşlarımızın doğdukları ve mutlu oldukları yerde yaşamalarını sağlamak için üç konuda yatırımlar yapmamız gerektiği tespitinde bulunduk. Bunların birincisi altyapı yatırımlarıydı. Öncelikle ilçelerdeki en temel ihtiyaçların giderilmesi ve sağlıklı hale gelmesi için altyapıdaki eksikliklerin giderilmesi gerekiyordu. Tüm ilçelerimizdeki altyapıyı yeniden elden geçirdik. Toprağın altında olunca görülmüyor; ama çok büyük bütçelerle çok önemli işler yaptık. Altyapı kuruluşumuz olan KASKİ, bu yıl da 250 milyon TL'Lik yatırım yapacak. Bu bütçenin büyük bölümü de ilçelerimize harcanacak ve inşallah ilçelerimiz ve bağlı mahallelerinde altyapı anlamında hiçbir sorunumuz kalmayacak. Üst yapıda da bu yıl çok önemli yatırımlar yapacağız. 500 kilometreden fazla yolda çalışacağız. Türkiye rekoru olacak bir miktarla 1 milyon metrekare kilitli parkeyi bu yıl ilçelerimize göndererek üst yapıyı da sorunsuz hale getirmeye çalışacağız. İnsanlarımızın doğdukları ve mutlu oldukları yerde yaşamalarını sağlamak için ikinci unsur sosyal imkanları artırmaktı. Tüm ilçelere yaptığımız kadın ve gençlik merkezleri ile şehir merkezindeki imkanları ilçelerimize taşıdık. Sarız'a da ilçenin prestij binası olabilecek güzellikte bir kadın ve gençlik merkezi yaptık. Bu merkezlerin ne denli önemli fonksiyonlar icra ettiğini hemşehrilerimiz yakından biliyor. Kadın ve Gençlik merkezlerinin yanı sıra parklar, mesire alanları, kapalı Pazar yerleri, spor alanları gibi yatırımlarla ilçelerimizdeki sosyal imkanları artırdık. Alt ve üst yapı ile sosyal imkanların yanı sıra ilçelerimizdeki ekonomik imkanları da artırmamız gerekiyordu. Bu bilinçle çok önemli çalışmalar yaptık. İlçelerimizde tarım ve hayvancılığı geliştirmek için Türkiye'de ilk ve tek olan projeleri hayata geçirdik. 2015 yılında çiftçilerimizin ihtiyaç duydukları; ama alamadıkları 57 tarım makinesini Büyükşehir Belediyesi olarak aldık ve çiftçilerimizin kullanımı için ilçelerimize dağıttık. Amacımız çiftçilerimizin daha modern imkanlarla ekim yapmalarını ve bu yolla üretimi artırmalarını sağlamaktı. Tarım makinesi desteği projemizin ne denli başarılı olduğunu aramızda bulunan çiftçilerimiz çok iyi biliyor. Tarıma sağladığımız bu destekten sonra geçen yıl da hayvancılığa yine Türkiye'de ilk olan bir projeyle destek verdik. 'Soğuk Süt Zinciri' adıyla hayata geçirdiğimiz proje çerçevesinde süt üreticilerimizin ihtiyaç duyduğu çiğ süt soğutma tanklarını Büyükşehir Belediyesi olarak aldık ve çitçimize dağıttık. Toplam 206 adet soğutma tankını ilçelerimize dağıtarak hayvancılık yapan hemşehrilerimizin kullanımına sunduk. Üreticilerimizin 80 kuruşa satacağı sütü 110 kuruşa satmalarını sağladık. İlçelerimizde her konuda üretimi artırmak ve bu yolla ekonomilerine katkı sağlamak için bu yıl farklı bir destek projesini daha hayata geçiriyoruz. Her ilçenin avantajlı ya da dezavantajlı olduğu alanlar var. Yaptığımız çalışmada Sarız ve Özvatan gibi ilçelerimizdeki floranın arıcılığa uygun olduğunu tespit ettik. Zaten bu bölgede arıcılık yapan hemşehrilerimiz var. Büyükşehir Belediyesi olarak mevcut arıcılığı daha da geliştirmek istiyoruz. Bu anlamda Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği ile Sarız'da da Bin 500 kovan arı dağıtacağız" diye konuştu.



Başkan Mustafa Çelik, dağıtımı yapılacak olan arıların hayırlı ve bereketli kazançlar getirmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kayseri Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Bozdağ destekleri nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'e çiçek takdim etti. Törende daha sonra arı üreticilerine kovanlarının teslimi yapıldı ve bereketli kazançlar için dua edildi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, törenin ardından annesini kaybeden Sarızlı Mehmet Eroğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

