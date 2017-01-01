Sinop'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı
(Fotoğraflı)
Osman Aksu
SİNOP (İHA) - Sinop'ta "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" sebebiyle Hükümet Meydanı Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.
Atatürk Anıtı'na Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün çelengi sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Gençlik Haftası olması sebebiyle basın mensuplarına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Kazım Açıkbaş açıklamada bulundu. İl Müdürü Açıkbaş açıklamasında, "15- 21 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Haftası olarak kutlamaktayız. Bu kutlama programı içerisinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı adı altında biz 1 hafta boyunca hem Atatürkümüzü anma hem de gençliğin sosyal ve sportif etkinliklerle Sinop'ta varlığını ve farkındalığını artırmak için 1 hafta boyunca sürecek çeşitli etkinlikler yapacağız" dedi.
(OSM-SLH-Y)
15.05.2017 11:50:53 TSI
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