YEREL HABERLER / SİNOP HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sinop'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Sinop'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı



(Fotoğraflı)



Osman Aksu

SİNOP (İHA) - Sinop'ta "15-21 Mayıs Gençlik Haftası" sebebiyle Hükümet Meydanı Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

Atatürk Anıtı'na Sinop Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün çelengi sunuldu. Saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Gençlik Haftası olması sebebiyle basın mensuplarına Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü M. Kazım Açıkbaş açıklamada bulundu. İl Müdürü Açıkbaş açıklamasında, "15- 21 Mayıs tarihleri arasında Gençlik Haftası olarak kutlamaktayız. Bu kutlama programı içerisinde Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı adı altında biz 1 hafta boyunca hem Atatürkümüzü anma hem de gençliğin sosyal ve sportif etkinliklerle Sinop'ta varlığını ve farkındalığını artırmak için 1 hafta boyunca sürecek çeşitli etkinlikler yapacağız" dedi.

(OSM-SLH-Y)



15.05.2017 11:50:53 TSI

NNNN

