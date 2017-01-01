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19 Mayıs'ta yüzbinler buluşacak



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ANTALYA (İHA) - Muratpaşa Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 98'inci yılında 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı, aralarında sivil toplum örgütleri, sendikalar ve siyasi partilerin bulunduğu Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu'yla birlikte kutlayacak.

Antalya'da her ulusal bayram gününde, Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ellerinde yüzbinleri buluşturan Muratpaşa Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı aynı coşkuyla yaşamak için hazırlıklarını tamamladı.

Çok sayıda sivil toplum örgütü, sendika ve siyasi partilerin dahil olduğu Cumhuriyet için Antalya El Ele Platformu'yla birlikte gerçekleştirilecek kutlamalar Konyaaltı varyantından başlayacak. Belediye Başkanı Ümit Uysal, saat 19.00'da 7'den 70'e tüm Antalyalıları Türk bayraklarıyla Konyaaltı varyantından buluşmaya çağırırken, kitle buradan meşalelerle Cumhuriyet Meydanı'na yürüyecek. Konyaaltı Varyantı'ndan başlayacak fener alayında 400 metre uzunluğunda Türk Bayrağı ve dev boyutta Atatürk posteri taşınacak. Cumhuriyet Meydanı'nda devam edecek kutlamalarda ise sanatçı Onur Akın sahne alacak.

(SÇ-SÇ-Y)



15.05.2017 11:51:03 TSI

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