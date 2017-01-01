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Oruç tutarken zayıflamak mümkün mü?



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ERZURUM (İHA) - Yaz mevsiminin yiyeceklerinin genellikle daha hafif ve daha yağsız olduğu için, kilo artışına da neden olmadığını belirten Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, bol meyve ve sebze ağırlıklı sofraların ise Ramazan'da kilo vermeyi sağladığını söyledi.

Uzman Diyetisyen Pınar Kural Enç, "Ramazan ayı kişilerin kilolarını koruyabilmekte en çok zorlandıkları dönemdir. Oruç tutanlar için bu durum büyük sıkıntı yaratırken, farkında olmadan aynı ailenin içerisinde olup oruç tutmayanlar da bu durumdan nasiplerini alırlar. Zengin iftar sofraları, Ramazan ayının getirdiği birliktelikler, düzenli sofralar, akşam geç saatlerde ve bol miktarlarda yenen yemekler ne yazık ki bir ay içerisinde kişilerde kilo artışına sebep olur" dedi.

Son senelerde Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesinin, günlerin çok uzun olmasının, sahur saatinden iftar vaktine kadar geçen yaklaşık 17 saatlik süre de; oruç tutanları zorlar ya da zorlayacağını düşündürdüğünü kaydeden Enç, "Çok uzun süre aç kalacağını düşünen kişiler, sahur vaktinde olabildiğince fazla yiyebilmeyi düşünerek, gün boyunca sadece bu şekilde idare edebilir. Fazla çeşit ve miktardaki sahur öğünlerinden sonra, tekrar uykuya geçilmesi kilo alınması için birinci sebeptir. Uzun saatler aç kalındıktan sonra yüksek miktarda ve kalorilerde tüketilen, çeşidin bol olduğu iftar sofraları da; iftar saatinden sonra hareketin sınırlı olması sebebi ile yine kilo artışına neden olabilir" ifadelerini kullandı.

"Kontrolü kaçırmayın"

Öncelikle sahurda yapılacak öğünün olabildiğince hafif olması gerektiğini ifade eden Enç, "Fakat sizi gün boyunca tok tutabilecek doğru besinlerden oluşmalı. Tahıl ve lif oranı yüksek besinler tercih edilmeli, basit şekerlerden uzak durulmalı (beyaz işlenmiş şeker, beyaz ekmek, makarna, pilav çeşitleri, meyve şekeri, meyve suları vs). Sahurda kahvaltılık malzemelerin tercih edilmesi daha doğru bir davranış olur. İftar vaktinde ise; uzun süre açlık sonrasına denk geleceği için yine hafif, mideyi dolduracak ama yormayacak, düşük kalorili, su ve lif oranı yüksek besinler tercih edilmeli. Bu önerilere dikkat edildiği sürece ve miktarlar kontrol edilebildiği taktirde, Ramazan ayı boyunca kilo verebilmek de mümkündür; hem de sağlıklı bir şekilde. Ramazanda oruç tutmak, dikkatli ve dengeli beslenme kural olarak alınırsa zayıflatır. Ama biliyoruz ki uzun süre açlık olmasından dolayı her yıl ramazan ayında ciddi kilo alan kişilerde vardır. Sahurda protein ağırlıklı beslenip tokluk sağlamak iftarda da hafif bir beslenme düzeni kurduğunuzda kesinlikle kilo kaybı ile karşılaşırsınız" şeklinde konuştu.

(ÖB-ÖB-Y)



15.05.2017 11:52:22 TSI

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