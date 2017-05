YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Mersin GİAD Başkanı İzol; "İşsizlik oranlarını düşürmeliyiz"

MERSİN (İHA) - Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Mehmet Serkan İzol, işsizlik oranlarının düşürülmesi gerektiğine işaret ederek, "Türkiye'de vergi levhasına sahip, ticari hacim olarak yeni istihdama açık her işletme 1 kişiyi işe alsa işsizlik sorunu ortadan kalkacaktır. Bu anlamda 'Üretim Reform Paketi' başta olmak üzere, bu tür teşvik ve indirimleri destekliyoruz" dedi.

İzol, TÜİK tarafından açıklanan şubat dönemi işsizlik rakamlarını değerlendirdi. Yüzde 12.6 olarak açıklanan şubat ayı işsizlik rakamlarının ocak ayına göre yüzde 0.4 düştüğünü belirten İzol, ülke olarak her işletmenin bir kişiyi işe alması durumunda işsizlik diye bir sorunun olmayacağını ifade ederek, "İş gücünün artması şirketlerin iş hacminin artmasına neden olacaktır. Şubat 2017 döneminde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 0.7 puan artarak yüzde 32.8 olarak gerçekleşti. Bu da işsizlik rakamlarının artış göstermesine neden oluyor. Bizler işverenler olarak bazı sorumlulukları üzerimize almalıyız. Türkiye'de vergi levhasına sahip, ticari hacim olarak yeni istihdama açık her işletme 1 kişiyi işe alsa işsizlik sorunu ortadan kalkacaktır. Bu anlamda 'Üretim Reform Paketi' başta olmak üzere, bu tür teşvik ve indirimleri destekliyoruz" diye konuştu.

