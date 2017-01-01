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Genç nesil göç edince işler imece usulüyle yapılıyor

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:45
Genç nesil göç edince işler imece usulüyle yapılıyor
Genç nesil göç edince işler imece usulüyle yapılıyor

(Fotoğraflı)

Nihat Özbay
VAN (İHA) - Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan Karadenizliler, son yıllarda vermiş oldukları göçlerden dolayı genç nesil kalmaması üzerine bahçe ve bostan işlerini imece usulü ve teknoloji ürünü motorlarla yapmaya başladılar.
Özalp ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde yaşayan Karadenizliler, son yıllarda vermiş oldukları göçlerden dolayı genç nesil nüfusunda büyük bir azalma oldu. Nüfusun azalmasıyla bahçe ve bostan işleri de artık imece usulü ve bahçe motoruyla yapmaya başladıklarını belirten mahalle sakinlerinden Mehmet Kanık, "Son yıllarda vermiş olduğumuz göçlerden dolayı mahallemizde genç nesil kalmadı. Bu yüzden bahçe ve bostan işlerini artık imece ve bahçe motoru ile yapmaya başladık. Önceki yıllarda komşular birleşerek imece usulü ile yaptığımız bahçe ve bostan işlerini şimdi daha çok bahçe motoru alarak yapıyoruz. Şu anda teknolojiyi kullanıyoruz. Çok güzel oluyor. Şimdi mahallemizde genelde yaşlı kesim olduğu için bu işleri yapamıyorlar ve bu işleri artık motorla yapıyoruz. Yaşlılar bu işleri bırakınca iş teknolojiye kaldı" dedi.
Bostan hazırlamanın çok zor ve zahmetli bir iş olduğunu belirten Mehmet Şahin ise, "Yıllarca komşularımızla birlikte bahçe ve bostan işlerini imece usulü ile yapardık. Şimdi daha çok motorla hem kendi bahçe ve bostanlarımı yapıyorum hem de komşularıma destek oluyorum. Gönül isterdi ki eskisi gibi yine imece usulü ile yapmak, maalesef mahallemizde genç nesil yok. Kalanlar hep yaşlı, onlar da bu işleri yapamıyorlar" diye konuştu.
(MSA-Y)

15.05.2017 11:52:07 TSI
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