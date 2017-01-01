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Eksik dişler birçok hastalığa davetiye çıkarıyor



(Fotoğraflı)



Aydemir Kadıoğlu

SİVAS (İHA) - Medicana Sivas Hastanesi Diş Hekimi Hüseyin Ceylan, eksik dişlerin çene eklem rahatsızlıkları başta olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkardığını söyledi.

Eksik dişlerin adeta diğer hastalıklara davetiye çıkardığını ifade eden Ceylan, kaybedilen dişlerin tedavisi için dental implant tedavisi yapıldığını, bu uygulamayla hastaların sadece diş sağlığını değil, diş kaybıyla birlikte vücutta meydana gelen diğer rahatsızlıkların da tedavi edildiğini ifade etti.

Dental implantlarla ilgili merak edilen sorulara yanıt veren Diş Hekimi Hüseyin Ceylan, "Dental implant, diş eksikliklerinde üzerine protez yapmak için çene kemiğine yerleştirilen ve dişin kökünü taklit eden titanyum vida sistemidir. Dental implant uygulamaları tek diş eksikliklerinde, komşu sağlam dişlere dokunulmadan eksik dişi tamamlamak, çoklu diş eksikliklerinde ise hareketli protez yerine sabit protezler kullanabilmek gibi hasta konforunu ciddi derecede artıran klinik avantajlar sağlar" ifadelerine yer verdi.

implantın tedavi ve uygulama süreci hakkında bilgi veren Ceylan,"Diş hekimliğinde çene kemiğine yerleştirilen implantların üzerine protezlerin yapılması için implantın kemikle bütünleşmesi gerekir. Belirli vakalarda implantlarla aynı gün protezler yapılabilir. Bu süreç 1 aydan 3 aya kadar uzayabilse de bu süre zarfında hasta implantlarla ilgili herhangi bir yan etki yaşamadan günlük hayatına devam edebilmektedir" dedi.

"Ağrı ve şişlik olmadan tedavi ediyoruz

İmplant yerleştirme işlemi sırasında ve sonrasında genellikle hastada ağrı ve şişliğin olmadığını aktaran Ceylan,"İmplant işlemi sonrası her zaman olmamakla beraber yüzde hafif şişlik veya renk değişiklikleri beklenir ancak ilk 24 saat yapılan soğuk tampon uygulamasıyla ödem süratle azalacaktır. Şiddetli ağrılar görülmez, doktor tarafından önerilen ağrı kesici ilaçlar ilk gün oluşabilecek ağrıyı kolaylıkla kontrol altına almakta yeterlidir" şeklinde konuştu.

Dental implantların vücuda zarar verme ya da implantı vücudun kabul etmeme ihtimali olmadığını da belirten Ceylan,"Dental implantlar insan vücuduna son derece uyumlu olan titanyumdan üretilmiştir. Titanyum herhangi bir alerji riski yaratmayan, toksik olmayan kıymetli bir metaldir" diye konuştu.

Şeker Hastalığı başta olmak üzere önemli sistemik hastalığı olanlar için de artık implant tedavisinin yapılabildiğine dikkat çeken Ceylan,"Şeker Hastalığı, sigara gibi implantın iyileşme sürecini bozan rahatsızlıklarda da implant tedavisi kontrollü bir şekilde yapılabilmektedir . Sigara içen bireylerde implantın düşme riski sigara içmeyenlere göre çok daha yüksektir. Ancak dental implantın ömrü doğal dişler gibidir. Normal ağız ve diş bakımı iyi yapıldığı sürece çok uzun yıllar kullanılır, üzerindeki protez ihtiyaç halinde altındaki vida sistemine zarar verilmeden değiştirilebilir" dedi.

(UY-Y-)



15.05.2017 11:56:25 TSI

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