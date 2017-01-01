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Bilecik'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:48
Bilecik'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı
Bilecik'te Gençlik Haftası kutlamaları başladı

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları başladı.
Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanındaki Atatürk Anıtına konulan çelenk sonrası saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başladı. Ardından konuşan Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 il merkezinde her yıl 15-19 Mayıs Gençlik Haftası olarak kutlanmakta olduğunu belirtti. Yıldız, "Gençlik Haftası, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe verdiği önemi gösteren çok önemli bir haftadır. Çünkü güçlü ve modern bir Türkiye idealini yaşatıp geleceğe taşıyacak ve bu emaneti gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktaracak olan gençlerimizdir. Bu bağlamda Gençlik ve Spor Bakanlığımız, gençlerimizin kötü alışkanlıklarından uzak durmaları, geçmişlerini iyi öğrenerek, geleceklerine sıkıca bağlanmaları, sosyal bireyler olmaları ve sağlıklı bireyler yetiştirmeleri adına, gerek sportif gerekse sosyal faaliyet ve projelerle siz gençlere hizmet vermektedir. En önemsediğimiz çalışmalardan birisi gençlik çalışmalarımızdır. Çünkü gençliğe yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırım olduğu düşüncesindeyiz. Hiçbir faaliyet gençlerin gözündeki ışığa ve umuda şahit olmak kadar, o umut ve ışığı artırmaya vesile olmak kadar huzur vermiyor. Bugün bu gençlik programında da aynı hissiyatı ve aynı mutluluğu yaşıyoruz. Sözlerime Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Her şey unutulur. Fakat biz her şeyi gençliğe bırakacağız. O gençlik ki hiçbir şeyi unutmayacaktır, geleceğin ışık saçan çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir' sözleriyle son veriyorum. Gençlik haftanız kutlu olsun" dedi.
(CKT-DA-Y)

15.05.2017 11:57:10 TSI
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