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Elektronik İzleme Kayseri Bölge Toplantısı yapıldı

15 Mayıs 2017 Pazartesi, 11:49
Elektronik İzleme Kayseri Bölge Toplantısı yapıldı
Elektronik İzleme Kayseri Bölge Toplantısı yapıldı
- Kayseri'de 56 hükümlü elektronik izleme ile takip ediliyor

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Kayseri Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Can Deveci, ilde 56 hükümlünün elektronik izleme cihazları ile takip edildiğini söyledi.
Bir otelde düzenlenen 'Elektronik İzleme Kayseri Bölge Toplantısı'na Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Kayseri Baro Başkanı Cavit Dursun, İl Jandarma Komutanı V. Albay Hüseyin Sevim, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Cumhuriyet Başsavcısı Vekilleri Mustafa Arslantürk, Hacı Çam, Ogün Köse, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Şeref Tatlı, Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürü Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan, Kayseri Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Can Deveci, Yabancı Konuklar Proje Lideri Michale Van Der Veen, Jos Ter Voert ve Robert Clarke katıldı.
12 yılda 1 milyon 20 bin 64 hükümlü
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kayseri Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Usta, 2005 yılında yürürlüğe giren denetimli serbestlik uygulamasının, şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında adli makamlarca verilen ceza ve tedbirlerin toplum içinde ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı bir ceza infaz sistemi olduğunu ifade etti. 12 yıllık sürede 1 milyon 20 bin 64 kararın infazının denetimli serbestlik müdürlüklerince yerine getirildiğini belirten Başsavcı Orhan Usta, elektronik izleme sistemini daha işlevsel ve etkili hale getirmek için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından, 'Elektronik İzleme Sistemine Geçişte Denetimli Serbestlik Hizmetlerinin Kurumasal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi'ne başlandığını kaydetti. Başsavcı Orhan Usta, bu kapsamda 12 Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde pilot uygulama çalışmalarına devam edildiğini sözlerine ekledi.
Kayseri'de elektronik izleme yapılabilecek 157 hükümlü var
Başsavcı Orhan Usta'nın ardından, Kayseri Denetimli Serbestlik Müdür Vekili Can Deveci katılımcılara denetimli serbestlik uygulaması ile ilgili bilgi verdi. İlde 157 hükümlünün elektronik izleme ile takip edilmesi gerektiğini dile getiren Can Deveci, cihaz olmadığı için yalnızca 56 hükümlünün takip sistemine dahil edildiğini ifade etti. Can Deveci, sunumunun ardından, katılımcılara elektronik izleme cihazlarının çalışma prensiplerini anlattı.
(SK)

15.05.2017 11:58:13 TSI
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