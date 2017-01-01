YEREL HABERLER / SAMSUN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Tüp bebek tedavisiyle anne-baba olan 150 çift Anneler Günü'nü kutladı

Tüp bebek tedavisiyle anne-baba olan 150 çift Anneler Günü'nü kutladı



(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - Samsun'da tüp bebek tedavisi görerek anne-baba olmuş yaklaşık 150 çift ve çocukları Anneler Günü'nü kutladı.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Tüp Bebek Merkezi tarafından düzenlenen Anneler Günü Programı'nda, tüp bebek tedavisi görerek anne-baba olmuş yaklaşık 150 çift ve çocukları VM ailesi ile bir araya geldi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Anneler Günü Kutlama Programı" VM Cafe'de yapıldı. Ailelerle birlikte yapılan kahvaltı sonrasında programda renkli anlar yaşandı. Uzun yıllar çocuk özlemi yaşadıktan sonra yapılan tedavi ile çocuk sahibi olan çiftler mutluluklarını birbirleriyle ve çalışanlarla paylaştı ve Anneler Günü'nü hep birlikte kutladı. Kutlamada palyaçolar çocukları eğlendirirken, balon ve kol boyama etkinlikleri de yaptı.

Kutlamaya VM Medical Park Samsun Hastanesi Tüp Bebek Merkezi'nde görevli Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanları Prof. Dr. Tayfun Alper, Prof. Dr. Mehmet Bilge Çetinkaya, Opr. Dr. Muhterem Akdeniz, hemşireler ve sağlık görevlileri de katıldı.

(SAM-SLH-Y)



15.05.2017 11:59:47 TSI

NNNN

