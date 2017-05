YEREL HABERLER / TRABZON HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkan Sağıroğlu'na 'Özel' ziyaret

TRABZON (İHA) - Engelli kursiyerler Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'nu makamında ziyaret ederek, kendilerinin hazırlamış olduğu tablo hediye ettiler.

Yomra Halk Eğitim Merkezi önderliğinde kurs gören kursiyerler Yomra Belediye Başkanı İbrahim Sağıroğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan başkan Sağıroğlu, "Engelli vatandaşlarımızın ekonomi, eğitim, sağlık ve sosyal alanlarda tüm sorunlarını çözmek ve onları her türlü haklardan yararlandırmak sosyal devletin bir görevi olduğu kadar hepimizin bir insanlık görevidir. Engellilerin toplumsal hayata aktif olarak katılımı, tüm toplum için bir mutluluk kaynağıdır. Engellilerin sorunlarıyla ilgili toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla herkes üzerine düşen görevleri yerine getirmelidir" dedi.

Her bireyin bir engelli adayı olduğunu belirten Başkan Sağıroğlu şöyle devam etti: "Bizler de belediye olarak engelli vatandaşlarımızın yaşama sevinçlerini kaybetmeden, üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol almalarını ve güçlerini kullanabilmelerini sağlayacak önlem ve düzenlemelerin hayata geçirilmesi konusu üzerinde önemle durmaktayız. Her bireyin birer engelli adayı olduğunu unutmamalı ve herkes bu doğrultuda hareket etmelidir. İnsanlığın ortak sorunu olan ve her an, herhangi bir insanın başına gelme ihtimali olan engellilik hali ancak toplum tarafından bilinçli hareket edilerek engelsiz bir yaşam haline dönüştürülebilir. Kıymetli öğrenci ve öğretmenlerimize ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Yomra belediyesi olarak her daim yanlarındayız."

Konuşmaların ardından kursiyerler başkan Sağıroğlu'na kendilerinin hazırladığı yağlı boya tabloyu hediye ettiler.

15.05.2017 11:59:35 TSI

